مرتضى: الزمالك ورئيسه مثل الهرم

دوليه

ظهر مرتضى منصور رئيس الزمالك في مقر النادي بعد غياب لفترة لانشغاله بانتخابات البرلمان المصري التي فشل فيها. ووجه مرتضى منصور رسالة لأعضاء الجمعية العمومية عبر الاذاعة الداخلية والتي أكد خلالها أن نادي الزمالك مثل الهرم ولن يسقط أبدا وكذلك رئيسه.كما وجه رئيس الزمالك الشكر للملايين من الجماهير التي تدعم النادي قائلا «كلنا يد واحدة، تحملنا الكثير وفي النهاية لدينا هدف واحد وهو حصد لقب دوري الأبطال». ويستعد الزمالك لمواجهة غريمه الأزلي الأهلي يوم 27 نوفمبر الحالي على ملعب ستاد القاهرة في نهائي دوري أبطال أفريقيا. وينتظر مرتضى صدور حكم في الدعوى القضائية التي رفعها لإبطال حكم اللجنة الأولمبية المصرية بايقافه 4 سنوات وعزله من منصبه والدعوى لاجراء انتخابات جديدة بالزمالك على منصبه.