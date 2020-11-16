الناصر: الكويت ماضية لإنهاء الأزمة الخليجية

أول النهار

جدد وزير الخارجية وزير الاعلام بالانابة الشيخ د. أحمد الناصر التأكيد على دعم الكويت لنضال الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه واسترداد اراضيه على حدود ما قبل 4 يونيو 1967 كدولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

ولفت الناصر في تصريحات للصحافيين على هامش زيارته للسفارة الفلسطينية صباح امس الاحد لتقديم واجب العزاء في امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية - كبير المفاوضين د. صائب عريقات الى ان الكويت كسائر الدول العربية والاسلامية والدول المحبة للسلام والقانون الدولي تدعم القضية الفلسطينية وشرعيتها ضد الاحتلال، موضحا ان اي امر ينافي القانون الدولي والقرارات والمرجعيات الأممية والدولية يسبب خرقا للتوازن في العلاقات بين الدول.

وفي عزائه لوفاة عريقات الناصر: اتقدم بأحر التعازي والمواساة الى دولة فلسطين الشقيقة رئيسا وحكومة وشعبا في وفاة المغفور له بإذن الله د. صائب عريقات الذي سخر حياته بكل امانة للدفاع عن قضايا ومصلحة وطنه وأمته.

وتابع وزير الخارجية - لقد كان الفقيد رمزا للسلام والحوار، خاصة في اصعب المواقف والدروس، نسأل الله عز وجل للفقيد الرحمة والمغفرة وأن يغمد روحه الجنة وأن يلهم اهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

وردا على سؤال حول ترؤسه وفد الكويت في اجتماعات الحوار الاستراتيجي الأميركي - الكويتي الرابع والذي سيعقد نهاية الشهر الحالي والمأمول من عقد اتفاقيات جديدة بين البلدين، أفاد بان العلاقات الكويتية - الأميركية علاقات راسخة وتاريخية وصلبة، موضحا ان زيارته للولايات المتحدة ستكون للمشاركة في الحوار الاستراتيجي الرابع بين البلدين والذي يناقش كل اوجه التعاون الثنائي بين البلدين في جميع القطاعات بهدف تعزيزها وترسيخها وتوطيدها على جميع الصعد ومختلف مجالات التعاون.

وتابع: نستذكر بكل اعتزاز الوقفة الصلبة للولايات المتحدة الأميركية قبل 30 عاما لحشد الدعم الدولي لتحرير الكويت من براثن الاحتلال.

واضاف: لدينا علاقات واسعة مع الولايات المتحدة في جميع القطاعات من بينها التجارية والاقتصادية والتعليمية والاكاديمية، مبينا ان الحوار الاستراتيجي يضع اطارا مؤسسيا وممنهجا لقياس مدى التقدم الحاصل في قطاعات التعاون الثنائي وإزالة اي عراقيل من الممكن ان تعطل مسيرة هذا التعاون، بالاضافة الى توفير كل السبل المتاحة لدعم وتعزيز هذه العلاقات.

وبخصوص ما اذا سيتم التطرق الى الأزمة الخليجية والوساطة الكويتية، خصوصا اننا مقبلون على انعقاد قمة خليجية مرتقبة خلال الشهر المقبل، قال الولايات المتحدة والدول الصديقة والحليفة تدعم الوساطة الكويتية والمساعي التي كان يبذلها المغفور له بإذن الله الشيخ صباح الأحمد لرأب الصدع الخليجي، موضحاً ان مساعي الكويت لحل الأزمة الخليجية مستمرة وفق توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، ونشكر الولايات المتحدة ومختلف دول العالم على دعمهم للوساطة الكويتية.

وردا على سؤال حول موعد القمة الخليجية القادمة، قال لم يتم تحديد موعد لها الى الآن ولم نخطر من قبل الامانة العامة بموعدها.

وعن زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري الى الكويت ومدى مساندة الكويت لمصر في قضية سد النهضة، اوضح ان الموقف الكويتي داعم لجمهورية مصر العربية الشقيقة، خصوصا فيما يتعلق بأمنها الوطني والقومي، موضحا ان النقاش مع الأشقاء في مصر متشعب ومتنوع ولا يقتصر على هذا الموضوع فقط.

