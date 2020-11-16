المزين: خليفة بن سلمان قائد خليجي وإسهاماته واضحة

أول النهار

لليوم الثاني شهدت السفارة البحرينية لدى البلاد توافد العديد من الوفود المعزية بوفاة رئيس الوزراء البحريني الشيخ خليفة بن سلمان ال خليفة. وبهذه المناسبة قال مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون ناصر المزين شاركنا في تقديم واجب العزاء بوفاة رئيس الوزراء البحريني الامير الراحل خليفة بن سلمان الذي وافته المنية الأربعاء، مؤكدا ان الراحل كان قريبا من الكويت قيادة وشعبا، وكان دائم التزاور لاخواننا في القيادة السياسية الكويتية والاسرة الحاكمة في الكويت وذلك حرصا على ابقاء العلاقة الأخوية بين الشعبين الشقيقين.

وأضاف: قدمنا التعازي الى البحرين عبر القائم بالاعمال بالانابة حمد جاسم السبت في وفاة هذا القائد الخليجي لاسيما ان المصاب الاليم الذي اصابنا ايضا في الكويت لان الفقيد قائد خليجي له اسهاماته وبصماته داخل مملكة البحرين وعلى صعيد العلاقات الخليجية - الخليجية.

ومن جانبها، قالت السفيرة الأميركية لدى البلاد الينا رومانوسكي ان الفقيد الشيخ خليفة بن سلمان كان صديقا وشريكا مقربا للولايات المتحدة، لافتة الى انه كان صانعا للسلام في الاقليم والعالم وسيترك ارثا كبيرا لما سيخلفه.

ومن جهته، قال السفير المغربي لدى البلاد جعفر حكيم نتقدم بأحر التعازي والمواساة لمملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا بوفاة الفقيد الشيخ خليفة بن سلمان.

وبالنيابة عن الهند والجالية الهندية، عزى السفير الهندي لدى البلاد سيبي جورج، مملكة البحرين اميرا وحكومة وشعبا، مشيدا بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين. وقال جورج فقدنا صديقا مقربا لبلادنا، حيث كان الفقيد رجل دولة ذا رؤية سياسية وفكرية شاملة. كما تقدم مطران الأرمن في الكويت والبحرين الاوشمندريت بيدروس مانويليان بأحر التعازي. ومن ناحيته، نعى القائم بالاعمال في سفارة كوريا الديموقراطية الشعبية زو ميونغ تشول الفقيد، مشيرا الى عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

