شكري: لا شوائب في علاقاتنا مع الكويت ما يحدث تجاوزات فردية نرصدها ونصوِّبها

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تسلم سمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة خطية من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية تضمنت العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين وحرصهما على توطيد التعاون بينهما في مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة وتطويرها الى آفاق ارحب بما يخدم مصلحة الشعبين كما تضمنت القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات في الساحتين الاقليمية والدولية.

وتضمنت الرسالة التي تسلمها سمو امير البلاد من وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال استقبال سموه له بقصر بيان امس دعوة الرئيس المصري لصاحب السمو لزيارة جمهورية مصر العربية وقد اعرب سموه عن سعادته بقبول وتلبية دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي. من جانب آخر استقبل سمو ولي العهد بقصر بيان امس وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري ووزير الخارجية وزير الاعلام بالوكالة الشيخ د. أحمد الناصر.

وقد اشاد سموه بمتانة العلاقات الثنائية الوثيقة والمتميزة التي تربط البلدين والشعبين وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم مصالحهما المشتركة كما تم بحث اهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية. من جانبه اكد وزير الخارجية المصري سامح شكري في مؤتمر صحافي عصر امس، ان الرئيس عبدالفتاح السيسي كان حريصا على تقديم التهنئة الى سمو الأمير الشيخ نواف الاحمد فور توليه مقاليد الحكم، متمنيا له التوفيق والسداد، وأن يكون عهده مليئا بالانجازات، وكذلك العمل المشترك والتنسيق الوثيق تجاه مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لمواصلة الزخم والدفعة الايجابية للعلاقات المصرية - الكويتية. وشدد على استمرار التواصل والتشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين ؛ لوضع رؤية مشتركة لمواجهة التحديات المختلفة التي تحدق بالمنطقة، وترسيخ القواعد والأسس التي تقوم عليها العلاقات بين البلدين، سواء على المستوى الشعبي، او الحكومي، مؤكدا في الوقت نفسه وجود رباط تاريخي يربط بين الشعبين، فضلا عن التأييد والتضامن المتبادل بين الحكومتين.

وتابع شكري قائلا: «تلقيت من سمو الأمير، وجود ارادة سياسية قوية لدى الكويت، في استمرار علاقتها القوية مع مصر، واستمرار اطر التعاون والتضامن والعمل المشترك في الاطار العربي، وفي الاطار الدولي، وأن يظل التوافق في الرؤى فيما بيننا، هو السمة السائدة، والعمل على ايجاد وتفعيل مجالات تعاون جديدة تصب في مصلحة الشعبين».

وفيما يتردد عن وجود ما وصف بـ«شوائب» ظهرت أخيراً في العلاقات بين البلدين، قال وزير الخارجية: «لا اصفها بأنها شوائب، فالعلاقات المشتركة قوية ومتميزة، وتتسم بالقوة والمتانة، وليس بها شوائب، فما حدث ما هو الا تجاوزات فردية، وهي طبيعة العالم الذي نعيش فيه الآن في ظل وسائل التواصل الاجتماعي، وقدرة الأفراد على اشاعة اجواء لاتعبر عن حقيقة متانة العلاقات وقوتها، وهناك عمل من قبل الحكومتين على تصويب تلك التجاوزات، والتعامل معها بكل فاعلية وجدية».

وأضاف شكري ان هذه التجاوزات غير الملائمة، دائما ما كانت تزول، ولم يكن لها اي تأثير على متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، لافتا في الوقت نفسه الى ضرورة رصدها، نظرا لأنها احيانا توظف من قبل جهات او اطراف تحاول بث الفرقة بين البلدين، او تجعل هذه التجاوزات، عبئا على العلاقة بينهما بشكل مفتعل، مؤكدا في الوقت نفسه وعي الحكومتين لتلك المحاولات. وقال ان التواصل المستمر بين مسؤولي البلدين وسفارتيهما، لمواجهة اي محاولة للتأثير على العلاقات التاريخية بين البلدين، والعمل في الوقت نفسه على دعمها واستمرارها في آفاق ارحب وأوسع.

وحول ما إذا كان موضوع فتح المجال الجوي بين القاهرة والكويت، قد طرح خلال زيارته اكد شكري وجود اهتمام لدى الدولتين بموضوع فتح المجال الجوي بينهما، نظرا لوجود حركة جوية كثيفة، سواء من الكويت الى مصر، او العكس، بالاضافة الى قطاع الأعمال، ووجود جالية كبيرة في الكويت تعمل في اطار جهود الكويت التنموية.

وشدد وزير الخارجية المصري على احترام القاهرة لقرارات الحكومة الكويتية الخاصة بموضوع الطيران، خاصة ان اغلاق الطيران المباشر، لا يقتصر على مصر فقط، وانما يشمل عددا كبيرا من الدول، مؤكدا في الوقت نفسه ان البلدين سيعملان على استئناف الطيران المباشر بينهما وفقا لرؤيتهما المتبادلة، ووفقا لاجراءاتهما الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19». وفيما يتعلق بالجهود الكويتية في تسليم مطلوبين الى مصر، اكد شكري ان علاقات التعاون بين البلدين متشعبة على كل الأصعدة، سواء عسكريا، او اقتصاديا، او امنيا، او تجاريا، مشيرا الى ان ذلك التعاون يتم وفقا للاتفاقيات الموقعة بين البلدين.