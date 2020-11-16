ترامب يودع الرئاسة بـإخراج أميركا من الشرق الأوسط

الأولى

واشنطن - الوكالات: كشفت إدارة الرئيس الاميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب عن هدف الأخير من عمليات التطهير التي يشنها داخل وزارة الدفاع البنتاغون واجهزة الاستخبارات بعد هزيمته في الانتخابات اذ صرح وزير الدفاع بالوكالة كريس ميللر ان المهمة الآن هي مغادرة الشرق الاوسط. فيما اقر ترامب للمرة الاولى بفوز الرئيس المنتخب جو بايدن لكنه ربط هذا الفوز بنظرية مؤامرة وتزوير انتخابي وذلك غداة ليلة عنف في العاصمة واشنطن بين انصاره وخصومهم.... (طالع ص 16).

وفي رسالته الأولى إلى القوات العسكرية الأميركية، اكد القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي كريس ميللر أنه سئم الحرب، وان الوقت قد حان لإنهاء صراعات أميركا في الشرق الأوسط. وقال ميللر هذه هي المرحلة الحاسمة التي نحول فيها جهودنا من دور قيادي إلى دور داعم.

في المقابل حذر جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق من أن الرئيس الخاسر قد يسبب ضررا كبيرا للأمن القومي الأميركي معربا عن مخاوفه من أن ترامب لن يرحل بهدوء.

في غضون ذلك اعتبر ترامب، فوز منافسه الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات، مؤامرة اعلامية وكتب في تويتر امس لقد فاز لأن الانتخابات كانت مزورة وكرر ترامب مزاعم عدم السماح لمراقبي التصويت بالمتابعة وأن التصويت كان مُجدولا من قبل شركة خاصة ذات سمعة سيئة حسب وصفه. وأرجع خسارته إلى كثير من وسائل الإعلام الكاذبة والصامتة وكرر حديثه عن سرقة الأصوات مُضيفا الانتخابات بالبريد مزحة مقرفة.