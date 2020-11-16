70 ألف دينار تعويضاً لعدم صلاحية بيت حكومي للسكن

الأولى

قضت محكمة الاستئناف بالزام المؤسسة العامة الرعاية السكنية بتعويض مواطن واسرته بمبلغ 70 ألف دينار تعويضا عن الأضرار المادية والادبية التي لحقت بهم جراء عدم تمكينهم من الانتفاع بالمسكن الحكومي الكائن بمنطقة شمال غرب الصليبخات المخصص لهم من قبل الرعاية السكنية لعدم صلاحيته للسكنى.

وكان المواطن اقام دعوى تعويض ضد مؤسسة الرعاية السكنية لعدم صلاحية المسكن الحكومي المخصص له من قبل مؤسسة الرعاية السكنية.

من جانب آخر، أعلن الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للرعاية السكنية ومدير العلاقات العامة عمر الرويح عن قرب اطلاق المؤسسة لمنصة الكترونية لتقديم المواطنين طلبات استلام الكتب الرسمية الخاصة بأوامر البناء في مشروعي المطلاع وجنوب عبدالله المبارك في المبنى الرئيسي للمؤسسة خلال الفترة من 2:30 مساءً حتى 5:30 مساءً.

وأوضح الرويح في بيان صحافي ان حجز المواعيد مرتبط بتحديث أرقام الهواتف الخاصة بالمواطنين لدى المؤسسة.

وذكر انه لا حجز للمواعيد لمن لم يحدث بياناته وارقام هاتفه لدى المؤسسة نظرا لارتباطها بشكل اساسي بنظم العمل.