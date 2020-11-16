أكبر تراجع للإيرادات خلال 10 سنوات والعجز الفعلي بلغ مليار دينار

الأولى

كشفت بيانات حكومية حديثة، عن تسجيل ميزانية الكويت للعام المالي 2020/2021 اكبر تراجع في ايراداتها منذ ما يقارب من 10 سنوات تقريباً خلال اول 3 اشهر (أبريل - يونيو)، حيث لم تتجاوز حاجز الـ 1.35 مليار دينار، من اجمالي 7.5 مليارات مقدرة للعام بالكامل. (طالع ص 09)

ووفق التقرير ربع السنوي الصادر عن وزارة المالية والذي حصلت النهار على نسخة منه للفترة الممتدة من شهر ابريل وحتى نهاية يونيو، فقد بلغ العجز الفعلي ملياردينار، مع بلوغ المصروفات عن تلك الفترة2.35 مليار دينار.

وعلقت مصادر موثوقة لـالنهار على تلك البيانات قائلة: ان استمرار العجز في الميزانية، مع استمرار سيناريو تراجع مستويات اسعار النفط لمستويات لا تتجاوز حاجز 35 دولاراً للبرميل حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل 2021 وهو الموعد المتوقع لتداول لقاح كورونا تجارياً، يدفع الى التعجيل بمراسيم الضرورة لقانوني الدين العام وضمان التمويل الحكومي.

وأفادت المصادر بان صدور تلك المراسيم قد يكون طوق نجاة للخروج من العجز الحاد في سيولة الاحتياطي العام، التي قاربت على النفاد ولم يعد بالامكان اجراء حلول ترقيعية، سوى اللجوء للاقتراض المحلي والخارجي.

ولفتت الى ان المصروفات مازالت مرتفعة، وبند الرواتب لا يزال في صعود، في حين لم يتجاوز الانفاق الرأسمالي 104.5 ملايين دينار من اجمالي الرصيد المقدر البالغ 2.3 مليار، ما يمثل نسبة 4.5%.