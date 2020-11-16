أسفلت مطاطي

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أعلن مركز ابحاث الطاقة والبناء التابع لمعهد الكويت للابحاث العلمية امس بدء المرحلة الثالثة من مشروع الطريق التجريبي للأسفلت المطاطي الذي بدأ في العام 2015. وقالت مديرة برنامج التشييد ومواد البناء في المركز سعاد البحر في بيان صحافي ان احد اهداف المشروع الرئيسية تقييم تقنية الأسفلت المطاطي والتعرف على ادائها ورصد كفاءتها مقارنة بالتقنيات التقليدية المتبعة بالرصف في العالم وفي الكويت.

وذكرت ان المعهد اضطلع بدوره في طرح المشاريع البيئية وتقديم الحلول الهندسية للتخلص من المخلفات الصناعية بشكل عام ومن مخلفات الاطارات التالفة التي باتت تشكل خطرا بيئيا على وجه الخصوص وذلك بأسلوب آمن وفعال.

وأشارت الى اعادة تدويرها لتحويلها الى مورد اقتصادي منتج يساهم في استدامة صناعة الطرق والمنشآت التي تعتبر من اهم عناصر التنمية الحضرية وتأسيس البنية التحتية اللازمة للتوسع العمراني والاسكاني الكبيرين المقبلين على الكويت.

من جانبه قال المستشار العلمي ورئيس المشروع د. صلاح زعرب وفق البيان ان المشروع يختص بتصميم وابتكار خلطة بتيومين اسفلتية ملائمة للظروف الجوية المحيطة بأجواء شبكة النقل والطرق في الكويت.

وأضاف انه تم تعديل خواصها بخلط مطحون المطاط المستخلص من اطارات المركبات التالفة والمعاد تدويره وتغليفه بمادة البتيومين الرابطة.

وذكر انه تم اخضاع الخلطة الاسفلتية المبتكرة لجميع فحوصات الطرق والرصف القياسية العالمية المعتمدة والمطبقة في الكويت بالتعاون مع مختبرات وزارة الدفاع ومصنع شركة الخليج المتحدة للانشاءات.

ويبن ان الخطلة خضعت كذلك لاختبار حساسية الماء حيث يعبر ذلك الاختبار عن مقاومة الرصف لانسلاخ الطبقة السطحية وتطاير الركام عند تعرض الخلطة الاسفلتية للرطوبة والماء.