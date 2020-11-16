المحكمة تفصل بطعون 8 مرشحين الخميس المقبل

الأولى

حجزت ‏المحكمة الادارية قضايا الطعون الانتخابية لـ 8 مرشحين هم هاني حسين، بدر الداهوم، يوسف الغربللي، صلاح الهاشم، طلال عبدالحميد دشتي، فاضل اسد، نادية عبدالله وحسن فالح السبيعي إلى 19 نوفمبر للحكم، فيما حددت المحكمة جلسة اليوم للنظر في قضية المرشحين المشطوبين انور الفكر وعايض بوخوصه.

وطالب المشطوبون في دعاواهم في الشق المستعجل الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 955/ 2020 الصادر من النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بصفته بشأن شطبهم من الترشح لعضوية مجلس الامة في الانتخابات المقرر اجراؤها بتاريخ 5 ديسمبر المقبل حتى يتم الفصل نهائيا في الموضوع وتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان لحين الفصل في الموضوع وبالزامها بقبول ترشحهم لعضوية مجلس الامة 2020.