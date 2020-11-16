إطارات رحية.. عروض بتدويرها أو تصديرها

الأولى

أكدت الهيئة العامة للبيئة أن هناك لجنة مخصصة لتحديد مصير إطارات منطقة رحية، لافتة إلى إنه جارٍ استكمال التعامل مع الإطارات وتهيئة المكان لتسليمه للهيئة العامة للرعاية السكنية لتقوم بدورها بتسليمها كمنازل للمواطنين.

من جانبه، قال مدير عام الهيئة ورئيس مجلس ادارتها الشيخ عبدالله الحمود «سيتم التعامل مع هذا الكم الكبير من الإطارات الذي تراكم على مدى 30 عاما والانتهاء منه في أقل من سنة بعد حصولنا على أرض في منطقة السالمي لنقل الإطارات إليها».

وأضاف «نتلقى عدة مبادرات للتعامل مع هذه الإطارات وسندرسها من خلال لجنة مخصصة لذلك وستقوم إما بإعادة تدوير هذه الإطارات أو تصديرها خارج الكويت».

