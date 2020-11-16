«التربية»: قرار العودة للمدارس بيد مجلس الوزراء

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أكدت وزارة التربية التزامها التام بخطاب وزارة الصحة الرافض إجراء الامتحانات ورقيا داخل المدارس.

واوضحت في بيان أن الاجتماع الذي عقد امس برئاسة وكيل وزارة التربية بالإنابة فيصل المقصيد ناقش الاستعداد لعودة الطلبة إلى المدارس في حال قرر مجلس الوزراء ذلك وبعد توافر لقاح فيروس كوفيد- 19 وبالتزامن مع المرحلة الخامسة من العودة للحياة الطبيعية، مشددة على أنه لم يتم التطرق إلى مسألة الاختبارات الورقية.

واشارت الوزارة إلى التزامها بما ورد في كتاب وزارة الصحة الصادر بتاريخ 10 نوفمبر، وتطبيق الاشتراطات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا، مبينة أن إصدار أي قرار يخص الاختبارات في جميع المراحل الدراسية لن يكون إلا بالتنسيق مع السلطات الصحية، وبما يتناسب مع الارشادات والإجراءات المتبعة، وتوجيهات وزارة الصحة في هذا الشأن، وذلك للمحافظة على سلامة الطلبة وجميع العاملين من الهيئتين التعليمية والإدارية.

وكانت الوزارة أعلنت تشكيل لجنة برئاسة وكيل التعليم العام أسامة السلطان وعضوية كل من مديري عموم المناطق التعليمية وبعض الموجهين العموم، لوضع التصورات الكاملة لعودة الطلبة إلى المدارس في حال توافر لقاح فيروس كوفيد- 19.

وأكد وكيل وزارة التربية بالإنابة فيصل المقصيد، أهمية وضع الخطة التدريجية للعودة إلى المدارس التي تأتي متزامنة مع المرحلة الخامسة من العودة للحياة الطبيعية والمرتبطة بالوضع الصحي فور موافقة السلطات الصحية في البلاد.

وأوضح أنه تم تكليف الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان بتشكيل لجنة مصغرة برئاسته لوضع التصور الكامل وتقديمه الى الاجتماع المقرر انعقاده بداية الأسبوع المقبل حتى يتم بحث الخطة التدريجية للعودة إلى المدارس، مبينا أن العودة قد تكون مع بداية الفصل الدراسي الثاني أو قبل ذلك.