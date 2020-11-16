الإفصاحات ونقل اللقاح يعصفان بالبورصة

الأولى

عصفت نتائج الشركات في الربع الثالث، ومخاوف لوجيستية من صعوبة نقل لقاح «كورونا»، بمؤشرات البورصة، حيث بلغت خسائرها امس مع اخر يوم لافصاحات الـ 9 أشهر المنتهية من العام الحالي بقيمة 487 مليون دينار، لتتراجع القيمة السوقية من 32.025 مليار دينار في نهاية جلسة الخميس الى 31.538 مليار دينار.

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وقال محللون لـ«النهار» ان عمليات التراجعات جاءت لـ5 اسباب رئيسة، في مقدمتها المخاوف من عمليات نقل اللقاح الخاص بـ«كورونا» والتي تحتاج الى قدرات لوجيستية صعبة، بالاضافة الى تراجع اسعار النفط، وقيام عدد من المستثمرين ببيع اسهمهم قبل الترقية، والاستفادة من عمليات جني الارباح المسبقة وخاصة على الاسهم التي كانت مرشحة لدخول المؤشر «مورغان ستانلي»، وضغوطات مختلفة على المؤشرات لحصد السيولة.

وتقلصت السيولة خلال جلسة الأمس بنسبة 38.7 في المئة لتبلغ 41.8 مليون دينار، مقابل 68.3 مليون دينار في الجلسة السابقة، وذلك بالتداول على 188.7 مليون سهم لعدد 123 شركة عبر 9.2 آلاف صفقة، لتنخفض بذلك احجام التداول بنسبة 2.1 في المئة.