الأمير تلقى دعوة من السيسي لزيارة مصر

وطن النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان امس سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد. كما استقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

واستقبل سموه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

كما استقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور. واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.

واستقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان امس وزير الخارجية بجمهورية مصر العربية سامح شكري ووزير الخارجية وزير الإعلام بالوكالة الشيخ د. أحمد الناصر حيث سلم وزير الخارجية بجمهورية مصر العربية سموه رسالة خطية من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية تضمنت العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين وحرصهما على توطيد التعاون بينهما في مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة وتطويره إلى آفاق أرحب بما يخدم مصلحة الشعبين كما تضمنت القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات في الساحتين الإقليمية والدولية.

وتضمنت رسالة الرئيس المصري دعوة سموه لزيارة جمهورية مصر العربية وقد أعرب سموه عن سعادته بقبول وتلبية دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ورئيس الديوان الأميري الشيخ مبارك فيصل السعود ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ومدير مكتب صاحب السمو أمير البلاد أحمد الفهد ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله.

من جانب اخر، استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان امس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

كما استقبل سموه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

واستقبل سموه وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح حسن شكري ووزير الخارجية وزير الاعلام بالوكالة الشيخ د. أحمد الناصر.

وقد أشاد سموه بمتانة العلاقات الثنائية الوثيقة والمتميزة التي تربط البلدين والشعبين وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم مصالحهما المشتركة كما تم بحث أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. حضر المقابلة رئيس المراسم والتشريفات بديوان سموه الشيخ مبارك الصباح.

واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور.

كما استقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.

من جانبه، استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وبحضور وزير الخارجية وزير الاعلام بالوكالة الشيخ د. أحمد الناصر في قصر بيان امس وزير الخارجية في جمهورية مصر العربية سامح شكري والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل توطيد العلاقات التاريخية بين البلدين وتعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات.

حضر المقابلة مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير فهد العوضي.

