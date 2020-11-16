سامح شكري: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن المصري

وطن النهار

التقى وزير الخارجية وزير الإعلام بالوكالة الشيخ د. أحمد الناصر امس في ديوان عام الوزارة مع وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري بمناسبة زيارته الرسمية إلى البلاد.

وتناول اللقاء عمق العلاقات الأخوية المتينة والوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين كما بحث أبرز المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة وسبل التنسيق بشأنها بما يعزز المواقف والرؤى المتطابقة حيالها وبما يخدم تطلعات ومصالح البلدين الشقيقين.

وحضر اللقاء كلاً من نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير فهد العوضي ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب وزير الخارجية السفير أيهم العمر ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية السفير صالح اللوغاني وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.

من جانب آخر أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان حريصا على تقديم التهنئة إلى سمو الأمير الشيخ نواف الاحمد فور توليه مقاليد الحكم، متمنيا له التوفيق والسداد، وأن يكون عهده مليئا بالانجازات، وكذلك العمل المشترك والتنسيق الوثيق تجاه مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لمواصلة الزخم والدفعة الايجابية للعلاقات المصرية الكويتية.

وشدد على استمرار التواصل والتشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين ؛ لوضع رؤية مشتركة لمواجهة التحديات المختلفة التي تحدق بالمنطقة، وترسيخ القواعد والأسس التي تقوم عليها العلاقات بين البلدين، سواء على المستوى الشعبي، أو الحكومي، مؤكدا في الوقت نفسه وجود رباط تاريخي يربط بين الشعبين، فضلا عن التأييد والتضامن المتبادل بين الحكومتين. وتابع شكري قائلا: «تلقيت من سمو الأمير، وجود ارادة سياسية قوية لدى الكويت، في استمرار علاقتها القوية مع مصر، واستمرار أطر التعاون والتضامن والعمل المشترك في الإطار العربي، وفي الاطار الدولي، وأن يظل التوافق في الرؤى فيما بيننا، هو السمة السائدة، والعمل على ايجاد وتفعيل مجالات تعاون جديدة تصب في مصلحة الشعبين». وفيما يتردد عن وجود ما وصف بـ «شوائب» ظهرت اخيرا في العلاقات بين البلدين، قال وزير الخارجية،: «لا أصفها بأنها شوائب، فالعلاقات المشتركة قوية ومتميزة، وتتسم بالقوة والمتانة، وليس بها شوائب، فما حدث ما هو الا تجاوزات فردية، وهى طبيعة العالم الذي نعيش فيه الآن في ظل وسائل التواصل الاجتماعي، وقدرة الأفراد على اشاعة أجواء لا تعبر عن حقيقة متانة العلاقات وقوتها، وهناك عمل من قبل الحكومتين على تصويب تلك التجاوزات، والتعامل معها بكل فاعلية وجدية».

وأضاف شكري أن هذه التجاوزات غير الملائمة، دائما ما كانت تزول، ولم يكن لها أي تأثير على متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، لافتا في الوقت نفسه إلى ضرورة رصدها، نظرا لأنها أحيانا توظف من قبل جهات أو أطراف تحاول بث الفرقة بين البلدين، أو تجعل هذه التجاوزات، عبئا على العلاقة بينهما بشكل مفتعل، مؤكدا في الوقت نفسه وعي الحكومتين لتلك المحاولات. وقال ان التواصل المستمر بين مسؤولي البلدين وسفارتيهما، لمواجهة أى محاولة للتأثير على العلاقات التاريخية بين البلدين، والعمل في الوقت نفسه على دعمها واستمرارها في آفاق أرحب وأوسع.

وحول ما إذا كان موضوع فتح المجال الجوي بين القاهرة والكويت، قد طرح خلال زيارته أكد شكري وجود اهتمام لدى الدولتين بموضوع فتح المجال الجوي بينهما، نظرا لوجود حركة جوية كثيفة، سواء من الكويت الى مصر، أو العكس، بالإضافة الى قطاع الأعمال، ووجود جالية كبيرة في الكويت تعمل في اطار جهود الكويت التنموية.

وشدد وزير الخارجية المصري على احترام القاهرة لقرارات الحكومة الكويتية الخاصة بموضوع الطيران، خاصة أن اغلاق الطيران المباشر، لا يقتصر على مصر فقط، وإنما يشمل عددا كبيرا من الدول، مؤكدا في الوقت نفسه أن البلدين سيعملان على استئناف الطيران المباشر بينهما وفقا لرؤيتهما المتبادلة، ووفقا لاجراءاتهما الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19». وفيما يتعلق بالجهود الكويتية في تسليم مطلوبين الى مصر، أكد شكري أن علاقات التعاون بين البلدين متشعبة على كل الأصعدة، سواء عسكريا، أو اقتصاديا، أو أمنيا، أو تجاريا، مشيرا إلى أن ذلك التعاون يتم وفقا للاتفاقيات الموقعة بين البلدين.

وفيما يتعلق بتصريحات وزير الخارجية الكويتي بدعم بلاده لمصر وأمنها المائي، والمأمول من هذا الدعم، قال شكري، إنه أطلع القيادة الكويتية على التطورات الخاصة بقضية سد النهضة، والمفاوضات المضنية خلال الفترة الماضية، والتعثر وعدم القدرة حى الآن على الوصول لاتفاق لملء وتشغيل سد النهضة، في اطار مسار التفاوض القائم من خلال اليات الاتحاد الأفريقي.

وحول موقف مصر في دعم الأمن الخليجي، شدد على أن مصر لا ترى أى مبرر لتدخل أى قوى خارج الاقليم العربي في شؤونه، لأن ما يستقيم، هي علاقات مبنية على الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وغير ذلك فلابد من التصدي له؛ حيث إن الدول العربية لديها من القدرة والامكانات، ما يمكنها من الحفاظ على مصالحها، من خلال التضامن فيما بينها وما لديها من مقدرات، مؤكدا أن هذه هى رؤية مشتركة بين مصر وشركائها في منطقة الخليج، لافتا مجددا الى مقولة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، والعكس صحيح.

