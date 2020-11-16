«التربية»: ملتزمون بعدم إجراء الاختبارات الورقية

وطن النهار

أكدت وزارة التربية التزامها التام بخطاب وزارة الصحة الرافض لاجراء الامتحانات ورقيا داخل المدارس.

واوضحت في بيان أن الاجتماع الذي عقد امس برئاسة وكيل وزارة التربية بالانابة فيصل المقصيد ناقش الاستعداد لعودة الطلبة الى المدارس في حال قرر مجلس الوزراء ذلك وبعد توافر لقاح فيروس (كوفيد 19) وبالتزامن مع المرحلة الخامسة من العودة للحياة الطبيعية مشددة على أنه لم يتم التطرق الى مسألة الاختبارات الورقية. واشارت الوزارة الى التزامها بما ورد في كتاب وزارة الصحة الصادر بتاريخ 10 نوفمبر، وتطبيق الاشتراطات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا مبينة أن اصدار أي قرار يخص الاختبارات في جميع المراحل الدراسية لن يكون الا بالتنسيق مع السلطات الصحة، وبما يتناسب مع الارشادات والاجراءات المتبعة، وتوجيهات وزارة الصحة في هذا الشأن، وذلك للمحافظة على سلامة الطلبة وجميع العاملين من الهيئتين التعليمية والادارية.

وكانت الوزارة أعلنت تشكيل لجنة برئاسة وكيل التعليم العام أسامة السلطان وعضوية كل من مديري عموم المناطق التعليمية وبعض الموجهين العموم، لوضع التصورات الكاملة لعودة الطلبة الى المدارس في حال توافر لقاح فيروس كوفيد 19. وأكد وكيل وزارة التربية بالانابة فيصل المقصيد، أهمية وضع الخطة التدريجية للعودة الى المدارس التي تأتي متزامنة مع المرحلة الخامسة من العودة للحياة الطبيعية والمرتبطة بالوضع الصحي فور موافقة السلطات الصحية في البلاد. وأوضح أنه تم تكليف الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان بتشكيل لجنة مصغرة برئاسته لوضع التصور الكامل وتقديمه الى الاجتماع المقرر انعقاده بداية الأسبوع المقبل حتى يتم بحث الخطة التدريجية للعودة الى المدارس، مبينا أن العودة قد تكون مع بداية الفصل الدراسي الثاني أو قبل ذلك.

