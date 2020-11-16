انخفاض حالات الإصابة بـ«كورونا» لـ 499

وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 499 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك اجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 136840 حالة في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة اثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 838 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند لـ (كونا) ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 109 حالات ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت اصابتها بمرض (كوفيد - 19) ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8417 حالة.

وأشار السند الى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 4854 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1011566 فحصا. وجدد الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس. وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق أمس شفاء 683 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 127585 حالة.

