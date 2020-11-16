المصابون بالسكري أكثر عرضة للإصابة بـ«كوفيد - 19»

وطن النهار

بمناسبة اليوم العالمي للسكري نظمت سفارة الامارات العربية المتحدة لدى الكويت بالتعاون مع مركز امبريال كولدج لندن للسكري في الامارات ومعهد دسمان للسكري بالكويت، ندوة بعنوان «السكري أسلوب حياة».

أقيمت الندوة عن طريق الاتصال المرئي، تطرقت خلالها الدكتورة فرحانة لوتاه استشارية طب باطني الى مخاطر المرض وطرق الوقاية منه، الى جانب السلوكيات الغذائية السليمة التي تقلل من نسب التعرض له، وضرورة القيام بعمل فحوصات للسكر ونسبة الدهون مجانا للأعضاء.

وشاركت فى الندوة ايضا الأخصائية زهراء بو رحمه اختصاصية تثقيف سكر من معهد دسمان عن أنواع مرض السكري ومضاعفاته وطرق الوقاية منه.

كما شددت على ضرورة التوعية بمرض السكري، وتحسين نمط الحياة واتباع عادات صحية للوقاية من مرض السكري أو للتقليل من أعراضه. وأبرزت الجهات المشاركة والأنشطة أهمية الفحص المبكر للكشف عن السكري والسيطرة على المرض بشكل سليم عبر الأكل الصحي والنشاط البدني، وشهدت الندوة مناقشات ايجابية حول العادات الغذائية المسببة لمرضى السكري، وتم الرد على استفسارات الأعضاء حول العديد من الأمور المتعلقة بالمرض.

من جانب آخر أكد استشاري الغدد الصماء والسكر ورئيس رابطة السكر الكويتية د. وليد الضاحي أن معدلات انتشار مرض السكري في منطقة الخليج عالية جدا وتصل الى المستوى الأعلى ‏في العالم. وأضاف أن أفضل دواء لمريض السكري هو ممارسة الرياضة وتقليل الأكل.

وقال الضاحي في تصريح صحافي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسكري ان هناك ارتباطاً بين مرض السكري وشدة الاصابة بالفيروسات وذلك لوجود خلل في العملية المناعية عند بعض مرضى السكري، لافتا الى توصية من المركز الأميركي باعتبار السكري جزءاً من عوامل شدة الاصابة بالفيروسات ومنها فيروس كورونا، الا أن من بين مرضى السكري من هم معرضون أكثر لشدة الاصابة ومنهم من يعاني من سمنة مفرطة، ومعدل كتلة الجسم لديهم 40 أو أكثر ومن يعانون من فشل في وظائف الكلى، ومن يعانون من أمراض القلب ومن الذبحة الصدرية وانسداد الشرايين وضعف عضلة القلب، ومن سكره غير منتظم مع ارتفاع معدل السكر التراكمي لأكثر من 8%، والحوامل ومن أكبر من 50 سنة ومن يعالج بالأنسولين، ولمرضى زراعة الأعضاء.

