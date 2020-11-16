البحر: حلول هندسية في المشاريع البيئية للتخلص من المخلفات الصناعية

وطن النهار

علنت مديرة برنامج التشييد ومواد البناء في مركز ابحاث الطاقة والبناء م. سعاد البحر، عن دخول مشروع الاسفلت المطاطي المرحلة الثالثة من برنامج الزمني الذي بدأ في عام 2015، وذلك في اطار الدعم الذي يقدمه معهد الكويت للأبحاث العلمية لصناعة الطرق والرصف.

وقالت في تصريح صحافي، أن هذه المرحلة من المشروع تعد استكمالاً لمهامه وأحد أهدافه الرئيسة لتقييم تقنية الأسفلت المطاطي والتعرف على أدائها ورصد كفاءتها مقارنة بالتقنيات التقليدية المتبعة بالرصف في العالم ودولة الكويت، اذ أنها تسلط الضوء من جديد على دور معهد الأبحاث واهتمامه بالمشاركة في تطوير تقنيات صناعة الطرق والاسفلت ودراسة تطبيقاتها وما يحكمها من مواصفات قياسية فنية اقليمية وعالمية للتغلب على ما نواجه من تحديات في شح الموارد وتغير جودتها.

وأضافت البحر، أنه من هذا المنطلق اضطلع المعهد بدوره في طرح المشاريع البيئية وتقديم الحلول الهندسية للتخلص من المخلفات الصناعية بشكل عام ومن مخلفات الاطارات التالفة على وجه الخصوص بأسلوب آمن والفعال حيث باتت تشكل خطرا بيئيا، وذلك باعادة تدويرها لتحويلها الى مورد اقتصادي منتج، يساهم في استدامة صناعة الطرق والمنشآت التي تعتبر من أهم عناصر التنمية الحضرية وتأسيس البنية التحتية اللازمة للتوسع العمراني والاسكاني الكبيرين المقبلين على الكويت وتطوير المدن من خلال المشاريع العملاقة التي يشارك فيها القطاعين العام والخاص لتأسيس بنية مستدامة تلبي احتياجات الدولة المستقبلية وتحقق رؤية «كويت جديدة 2035». ووعدت البحر، بنشر نتائج المقارنة وتحليلاتها لاتاحة الفرصة لصانعي القرار والمهتمين بشؤون البيئة وصناعة الطرق والنقل للاطلاع عليها والاستفادة منها والتعاون لوضع القواعد والارشادات والمواصفات لتطبيقاتها، والشراكة مع القطاع الخاص في تأسيس صناعات تحويلية لاعادة تدوير مخلفات الاطارات في صناعة الاسفلت.

من جانبه، تحدث المستشار العلمي ورئيس المشروع د. صلاح زعرب، عن المراحل الثلاث التي اشتمل عليها مشروع الاسفلت المطاطي، حيث اختصت المرحلة الأولى بتصميم وابتكار خلطة بتيومين اسفلتية ملائمة للظروف الجوية المحيطة بأجواء شبكة النقل والطرق في الكويت، موضحا أنه تم تعديل خواصها بخلط مطحون المطاط المستخلص من اطارات المركبات التالفة والمعاد تدويره وتغليفه بمادة البتيومين الرابطة.

وقال أنه بالتعاون مع مختبرات وزارة الدفاع ومصنع شركة الخليج المتحدة للانشاءات، تم اخضاع الخلطة الاسفلتية المبتكرة لجميع فحوصات الطرق والرصف القياسية العالمية المعتمدة والمطبقة في الكويت، كما أخضعت خلطة الاسفلت المطاطي الى اختبار حساسية الماء حيث يعبر ذلك الاختبار عن مقاومة الرصف لانسلاخ الطبقة السطحية وتطاير الركام عند تعرض الخلطة الاسفلتية للرطوبة والماء.

وعن المرحلة الثانية، أوضح زعرب، أنها تمت برصف أول طريق تجريبي من نوعه في نو?مبر 2019 باستخدام خلطة الأسفلت المطاطي التي ابتكرها معهد الكويت للأبحاث العلمية ونفذها ضمن حدود الطرق التابعة له في مقره الرئيسي في الشويخ، مبينا أن الطريق التجريبي تضمن ثلاثة قطاعات بمساحة 3550 متراً مربعاً، الأول احتوى الأسفلت المطاطي بطول 110 متر، بينما القطاع الثاني تم تصميمه بطريقة السوبربي? واحتوى الأسفلت التقليدي النوع الثالث بطول 140 متر، أما القطاع الثالث فاحتوى على الخلطة المصممة بطريقة المارشال المعدل بالبوليمر بطول 210 أمتار.

وأعرب د. زعرب وفريق المشروع عن سعادتهم بتنفيذ المرحلة الثالثة بعد مرور عام على استخدام الطريق التجريبي، بعد أن مرت عليه دورة مناخية كاملة، اذ تم عمل أول تقييم أداء للطريق باستخدام جهاز الحمل الساقط، التابع لشركة الخليج المتحدة للانشاءات، لقياس قوة تحمل الطريق والخواص الفيزيائية لطبقات الرصف، لتقييم أداء الطريق التجريبي ومقارنة أداء الاسفلت المطاطي بالقطاعات الأخرى تحت نفس الظروف.

