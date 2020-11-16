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«الشؤون»: معالجة انقطاع الكهرباء في «الرعاية»


أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب انه تم على الفور معالجة انقطاع مفاجئ للكهرباء في مركز لدور الرعاية الاجتماعية في منطقة الصليبخات جراء عطل في الكيبل الداخلي، مؤكدا أن جميع النزلاء بخير ولم يتأثروا بهذا العطل المؤقت.
وقال شعيب في تصريح صحافي إنه تم التعامل مع الانقطاع فور حدوثه بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والماء وعادت الامور لطبيعتها منوها بالمتابعة الحثيثة لوزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل للأوضاع في دور الرعاية اولا فأولاً للاطمئنان على سلامة النزلاء.


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