70 ألف دينار تعويضاً عن رداءة السكن الحكومي

وطن النهار

قضت محكمة الاستئناف بالزام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتعويض مواطن واسرته بمبلغ وقدره 70 ألف دينار تعويضا عن الأضرار المادية والادبية التي لحقت بهم من جراء عدم تمكينهم من الانتفاع بالمسكن الحكومي الكائن بمنطقة شمال غرب الصليبخات لعدم صلاحيته للسكنى والمخصص لهم من قبل الرعاية السكنية.

وتتلخص الواقعة في ان المواطن اقام دعوى تعويض ضد مؤسسة الرعاية السكنية لعدم صلاحية المسكن الحكومي المخصص له من قبل مؤسسة الرعاية السكنية وقد ترافع المحامي أحمد الشريان شارحاً ظروف الدعوى وملابساتها واوضح فداحة الخطأ والأضرار التي لحقت بموكله من جراء عدم تمكنه من الانتفاع هو وأسرته من المسكن الحكومي المخصص له من قبل الرعاية السكنية وثبوت عدم صلاحيته للسكنى وقد قضت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف بإلزام مؤسسة الرعاية السكنية بتعويض المواطن واسرته عن الاضرار المادية الأدبية التي لحقت بهم وقالت المحكمة في مدونات حكمها من ثبوت خطأ المؤسسة في استلام الاعمال المعيبة واخلالها فيمن استخدمتهم في تنفيذ تلك الاعمال الخاصة بالمسكن الحكومي ومن ثم تكون المؤسسة مسؤولة بالتبعية عن الاضرار التي لحقت بحق المواطن واسرته في الانتفاع بالمسكن الحكومي الذي كفلته الدولة.

