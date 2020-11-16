«السكنية»: منصة إلكترونية لشهادات «لمن يهمه الأمر»

وطن النهار

أعلن الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للرعاية السكنية ومدير العلاقات العامة عمر محمد الرويح أنه والتزاماً بتوجيهات وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. رنا الفارس بتسليم شهادات لمن يهمه الأمر الموجهة لبلدية الكويت وبنك الائتمان الكويتي لأصحاب القسائم السكنية في مشروعي المطلاع وجنوب عبدالله المبارك قبل نهاية هذا العام، اعلن عن قرب اطلاق المؤسسة لمنصة الكترونية لتقديم المواطنين لطلبات استلام الكتب الرسمية الخاصة بأوامر البناء في مشروعي المطلاع وجنوب عبدالله المبارك في المبنى الرئيس للمؤسسة خلال الفترة المسائية من 2:30 مساءً حتى 5:30 مساءً.

وأوضح الرويح في بيان صحافي ان حجز المواعيد مرتبط بعملية تحديث أرقام الهواتف الخاصة بالمواطنين لدى المؤسسة. وذكر الرويح انه لا حجز للمواعيد للمواطنين لمن لم يحدث بياناته وارقام هاتفه لدى المؤسسة نظرا لارتباطها بشكل اساسي بنظم العمل.

وأشار الرويح إلى أن المؤسسة حريصة على ميكنة أعمالها وذلك تماشياً مع المحور الثاني من برنامج عمل الحكومة المتمثل بالتحول الرقمي للخدمات الحكومية، وعلى تقليص الدورة المستندية وتسهيل الاجراءات على المواطنين بخلاف ما كان معمولاً به سابقاً، حيث سيتمكن المواطنون من استلام شهادة لمن يهمه الأمر عبر التقديم من خلال الموقع الالكتروني وزيارة المؤسسة لمرة واحدة فقط لاستلام شهاداتهم والتي تأتي ضمن متطلبات بلدية الكويت وبنك الائتمان الكويتي لمن خصص لهم قسائم سكنية بمدينة المطلاع ومنطقة جنوب عبدالله المبارك.

وشدد الرويح على ضرورة التزام المواطنين بالنظم المعمول بها مع اتخاذ كل الاجراءات الصحية والاحترازية عند مراجعة مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

