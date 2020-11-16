كمال: «الدروازة» لاتزال مغلقة والازدحامات تضرب قلب العاصمة

وطن النهار

أكد عضو المجلس البلدي حسن كمال أن تقاطع دروازة العبدالرزاق يقع في موقع مهم في المنطقة التجارية من العاصمة، وقد أغلقت وزارة الداخلية هذا التقاطع منذ أكثر من شهر بالإضافة إلى أنه تم إغلاق نفق المشاة الذي يقع تحت التقاطع بسبب ظهور شروخ في الاسفلت السطحي والمتوقع مبدئيا أن أسباب شروخ الأسفلت ترجع إلى عيوب في فواصل التمدد الخاصة بالسقف الخرساني لنفق الدروازة الواقع تحت التقاطع، ويجب تنفيذ عملية الإصلاحات بشكل فوري، ومن بعدها قيام وزارة الأشغال العامة بإعادة فرش الأسفلت السطحي مع مراعاة الميول السطحية للطريق لتصريف مياه الأمطار.

وأوضح أن التأخر في اصلاح العيوب في أسقف نفق الدروازة واستمرار إغلاق التقاطع والحركة المرورية في هذا الموقع المهم في قلب العاصمة والذي يربط شارع أحمد الجابر وشارع مبارك الكبير، تسبب في ازدحامات مرورية وإرباك لبعض الأعمال ولزائري المنطقة بالإضافة إلى الأثر السلبي لسلوك قائدي المركبات. وأن القرار في موقع كهذا يحتاج إلى استعجال وحزم بين الجهات المسؤولة عن نفق المشاة والتقاطع المروري.

وبين كمال أن نفق المشاة تم تنفيذه في منتصف الثمانينيات تحت التقاطع لتسهيل عبور المشاة وربط الأسواق التجارية والبنوك في الاتجاهات الأربعة، وأن شركة المرافق العمومية هي المعنية في إدارة وتشغيل والصيانة التشغيلية لنفق الدروازة بعد توقيعها العقد مع إدارة أملاك الدولة في وزارة المالية وتعاني الشركة من انتهاء عقود مرافقها، ووزارة المالية هي المسؤولة حاليا عن النفق وبإمكانها التنسيق لمعالجة العيوب الإنشائية، وبلدية الكويت ترغب بإدارة نفق المشاة وضمه لرؤيتها بتطوير أسواق المباركية وتطلب من المالية تحويل إدارة النفق إليها بعد معالجة العيوب، ووزارة الأشغال معنية بصيانة الأسفلت، والأهم هي وزارة الداخلية المعنية بالحركة المرورية وسهولة سير المركبات وحركة المشاة بأمان في قلب العاصمة التجارية.

وطالب وزارة الداخلية ووزارة المالية بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية لمعالجة العيوب في أسقف نفق الطريق وفتح الحركة المرورية في هذا التقاطع المهم في قلب العاصمة خاصة بأننا مقبلون على موسم الشتاء وهطول الأمطار ما قد يتسبب في ازدحامات مرورية مضاعفة.

