«جمعية البيئة» منحت وسامي «التميز والبطولات» لـ «المكراد والبليهيص»

وطن النهار

منحت الجمعية الكويتية لحماية البيئة وسامها «التميز البيئي» لرئيس قوة الاطفاء العام الفريق خالد المكراد ووسامها «البطولات البيئية» لنائب رئيس قوة الاطفاء العام لقطاع المكافحة اللواء جمال البليهيص، وذلك في إطار احتفالات الجمعية باليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والنزاعات العسكرية.

وقالت د. وجدان العقاب رئيس الجمعية إن منح رئيس قوة الاطفاء العام الفريق خالد المكراد لوسام الجمعية للتميز البيئي يأتي استكمالا لتكريم وتقدير المجتمع المدني لمديري الاطفاء منذ انطلاقة مسيرتها الوطنية لأدوارهم المخلصة وتفانيهم في العطاء والبذل في هذا العمل الانساني، ومشيرة الى ان منح وسام «البطولات البيئية» لنائب رئيس قوة الاطفاء العام لقطاع المكافحة اللواء جمال البليهيص استكمالا لتكريم فريق الاطفاء التابع للادارة العامة للاطفاء انذاك والمشارك في اطفاء ابار النفط المشتعلة والتي اشعلها الاحتلال العراقي الغاشم وذلك جنبا الى جنب مع فريق اطفاء الابار التابع لشركة نفط الكويت، مشيرة الى انهم «تخلفوا عن حفل التكريم الذي نظمته الجمعية لفريق اطفاء الآبار التابع للادارة العامة للاطفاء العام الماضي لانهم كانوا على رأس عملهم مقدرين لهم جهودهم الوطنية الكبيرة».

وذكرت العقاب ان «احتفالات الجمعية باليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والنزاعات العسكرية والذي يوافق يوم 6 نوفمبر من كل عام تقع مسؤولية التعريف به على عاتق دولة الكويت وتتبنى الجمعية بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة ومنظمات المجتمع المدني تلك المسؤولية ومن هذا المنطلق قررت جمعية البيئة امتداد حملة التعريف بهذا اليوم الاممي طوال شهر نوفمبر وفق توصية مؤتمر الإعلام البيئي العربي الثاني من خلال توثيق جهود الدول العربية في التعريف بهذا اليوم على نطاق عربي في مجلة البيئة»، مضيفة: «يأتي اهتمام الجمعية الكويتية لحماية البيئة بقوة الاطفاء العام من منطلق تعزيز اواصر التعاون بين الطرفين وتقديرا للاهتمام البالغ بالبيئة من قبل الاطفائيين اثناء تأديتهم للواجب في تقليص الاضرار البيئية اثناء المكافحة على الرغم من صعوبة الحوادث والحرائق، شاكرين لهم تفانيهم، كما أن وجود البيئة ضمن شعار قوة الاطفاء العام منذ سنوات يعكس الاهتمام الصادق ببيئتنا».

