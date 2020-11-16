أبو الملح: سجلي نظيف.. وشطبي لا يستند إلى أسباب

وطن النهار

أكد مرشح الدائرة الأولى محمد عيسى أبو الملح انه طعن في قرار شطبه من سجلات المرشحين مستغرباً من استبعاده دون ذكر الأسباب، ومشددا على أن سجله خالٍ من القضايا الجنائية أو المالية ويحق له الترشح مع زملائه.

ووصف أبو الملح أعضاء مجلس 2016 بأنهم لم يحققوا التطلعات وضد حل القضايا المهمة التي تخص المواطن.

وتطرق في حوار مع «النهار» إلى العديد من القضايا المهمة التي مازالت معلقة ولم تجد لها حلول وفيما يلي تفاصيل الحوار:

ما الأسباب الرئيسية التي جعلتك تتقدم لخوض انتخابات مجلس الأمة..؟

يكفيني فخرا أنني مواطن وأمثل كل شرائح المجتمع ويحق لي أن أخوض هذه الانتخابات لأدافع عن المصالح الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وأستطيع أن أتحدث بحرية وديموقراطية وأدافع عن كل الحريات في هذا المجتمع، والسبب الآخر أن هناك أناساً متنفذين سيطروا على الحركة الاقتصادية والتعاونية والرياضية والإعلامية ومؤسسات ومفاصل الدولة، لنا الحق أن نتصدى لكل توجهاتهم وأساليبهم من السيطرة أكثر وأكثر.

هل لديك تحفظات على من سميتهم المتنفذين واساليبهم..؟

من الطبيعي أن أتحفظ عليهم فهؤلاء يواصلون السمسرة باسم الشعب ويعرضونه للمخاطر في التلون والتلاعب ومنع الأسماء من الترشح، فكيف يتم شطب بعض الاسماء دون توضيح السبب الرئيس « نحن لسنا تجار مخدرات ولا مزورين أسهم وليس لدينا قضايا جنائية» وحتى هذه اللحظة لا أعلم السبب الرئيسي لشطبي من الترشح، أنا ومجموعة من المرشحين الذين يحق لهم خوض الانتخابات فإذا كانت لديهم أسباب مقنعة فليتقدموا بها لنكون على بينه، يحق لنا أن يصل صوتنا لأصحاب القرار في العهد الجديد.

قد تكون هناك أسباب واضحة لمن تم شطبهم..؟

قدمت وغيري طعوناً في قرار الشطب، ولن نسكت عن ضياع حقوقنا ولن نترك المجال للبعض ليمارس سيطرته ومزاجيته.. وحجب أصواتنا.

هل يعني ذلك أن هناك من يقوم بتشويه صورة الدولة..؟

أنا لست متحاملاً على أحد، لكن الحقيقة التي وجدها الشعب أن «البلد تُسرق» بوضح النهار، لدينا أجيال قادمة وماهو مستقبل أطفال الكويت حينما ُتسرق كل هذه الثروات، ولماذا لاتتم المحاسبة، أعمارنا أنا وغيري تجاوزت الـ 65 عاما ونجد هذه السلبيات، فما هو مصير عيالنا بكره إذا لم يجدوا مايؤمن لهم معيشتهم.

هل أنت غير راضٍ عن أداء مجلس 2016..؟

هل هناك مواطن صالح راضٍ عن أداء هذا المجلس، وهذا كلام الشارع الكويتي عن بكرة أبيه، وأبسط مثال قضية إسقاط القروض، أغلب النواب قالوا إننا مع إسقاطها ومع منفعة الشعب الكويتي، السؤال الذي يفرض نفسه لماذا صوت الكثير منهم ضد إسقاط القروض..

هل يعني ذلك أن النواب تخاذلوا في الدفاع عن المكتسبات الشعبية..؟

ذكرت قبل قليل انهم أخفقوا ومازلت أكررها، القضية الاخرى التي سببت إيلاما لبعض أفراد المجتمع قضية «النصب العقاري» التي راح ضحاياها الآلاف من أبناء الشعب، هناك نواب متنفعون من عدم حل هذه القضية، أين وزارة التجارة من حل هذه القضية ولماذا لم تعاقب الشركات التي قامت بالنصب، والغريب أن الجهات الرسمية لم تساهم بحل هذه القضية، لماذا لم يقوموا بتعويض من خسروا مدخراتهم..

هل القوانين مطاطية ولا تنفذ بحذافيرها..؟

أين هي القوانين التي قامت بتعويض ضحايا النصب العقاري، وأين القوانين التي كانت حلا لكل المكتسبات الشعبية؟، من الغرائب انهم يمنحون بعض السماسرة تراخيصا مشكوكا بأمرها والأدهى من ذلك أنهم يدعون إنها مراقبة ومتابعة من أجهزة الدولة، فإذا لم يستطيعوا ملاحقة الشركات الوهمية التي باعت أملاك لاتملكها للكويتيين والمقيمين في الداخل والخارج، ما أعرفه جيدا أن الكثير أخذوا قروضا بمبالغ ضخمة ذهبت سدى في قضايا النصب العقاري، والبعض الاخر قام بالاستدانة ليستطيع أن يوفر دخلاً ثانياً من خلال العقارات لكن تبخر كل شيء مع العلم أن الراتب الشهري لايكفي الحاجة.

كارثة التعليم

مارأيك في قضية التعليم في الدولة..؟

التعليم في الكويت كارثة وسيء إلى أبعد مدى، سابقا كان التعليم يختلف جدا عن الوضع الحالي، فهل يعقل ان مخرجات التعليم لاتعرف القراءة والكتابة، هناك خلل كبير من المؤسسة التعليمية وأجهزة الدولة ومجلس الأمة أستغرب من تصاريح النواب يقولون شيئا عن التعليم والواقع شيء آخر.

وكيف تجد القضية الإسكانية..؟

تبقى مشكلة أزلية ولدينا الحلول لكن أستغرب من عدم تنفيذها على أرض الواقع، للعلم نمتلك أراضي شاسعة شمالا وجنوبا في الكويت وبإمكان الدولة أن تبني مشاريع إسكانية دون تأخير، لكن المشكلة أن بعض الأراضي أصبحت بوضع اليد، الكل يدعي أنها أرض خاصة به أن كانت حكومة أو تجار، واستغرب من يقول أنها بوضع اليد، لدينا أراضي بالكيلو وواضحة للعيان، للعلم نحن لاتطبق لدينا القوانين «كل واحد حاط له مسمار قال هذه أرضي»، لايجوز مايحدث لايجوز أراضي يمتلكها بعض التجار والمشاريع الإسكانية تتعطل لسنوات طوال ولاحياة لمن تنادي.

قضية البدون

مازالت قضية البدون معلقة لسنوات طويلة ولا حل حاسماً لهذه القضية فما رأيك..؟

مع الأسف أن تبقى هذه القضية معلقة ولا يوجد لها حل منذ أربعين عاما وأكثر، من الآخر البدون أناس مخلصون لهذه الدولة على الرغم من السوء الذي يمارس بحقهم وهناك من لايريد حل هذه القضية، ولاؤهم للدولة واضح وليس هناك تشكيك بنواياهم مطلقا، ولديهم ثبوتيات وإحصاءات وعملوا في وزارات الدفاع و الداخلية وأمناء على الدولة، ومواقفهم واضحة أثناء الغزو الغاشم، استغرب أن يضعوا لهم تبعيات وجنسيات اخرى، نحن جميعنا في الدولة تربينا فيما بينهم وتزاملنا دراسيا واجتماعيا، تم منح الجنسية لمن لايستحق وتركوا مستحقي الجنسية من إخواننا البدون.

كيف تجد موقف الحكومة أثناء مواجهة وباء كورونا، وكيف تقيم استعداداتها في الفترة الماضية؟

أزمة كورونا عالمية وكل الدول قامت وأتخذت ما يجب عليها من إجراءات احترازية وصحية، لكن في الوقت كان هناك تقصير كبير من المسؤولين ولايغرك التصفيق الإعلامي لمن هم في الواجهة، قبل الحدث كانت هناك بوادر ظهور حالات ووباء في الصين وانتشارها، وكان بإمكان الحكومة أن تتخذ إجراءات أكثر صلابة وتتصدى لكل شيء، لكن تم صرف ملايين الملايين على أيش على كمامات وتنفيع والمواطنين أصبحوا ضحايا لهذا التلاعب، للعلم لم يكن هناك خطط سليمة ولا إدارة إزمات تواجه الحدث العالمي، بل فوضى وعشوائية والمصيبة أن الكمامات وصلت أسعارها مع بداية الأزمة شيء لايعقل، لو كان لدينا مصانع محلية واكتفاء ذاتي لما وصلنا لهذه الحالة من السوء، الجانب الآخر هل يعقل دولة بحجم الكويت ومؤسساتها وتقدمها لديها مستشفيات متهالكة بلا صيانة فورية، أين التنظيم في الإدارة للأسف أن الوضع سيئ جدا لم نجد الا الخراب والدمار.

كيف نستطيع إعادة الأمور إلى نصابها ونعود لفترة الازدهار في الثمانينات والسبعينيات..؟

اتمنى ذلك من كل قلبي في فترة الازدهار كان هناك «رجال دولة» يعملون تحت قبة البرلمان حريصون على الوحدة والتماسك والإنسجام، يخافون على الدولة ويعملون من أجلها ومحافظين على الثروات حينها، حاليا أنظر إلى الوضع الذي تمر به الكويت من شوارع وطرقات ومستشفيات ومشاريع تنموية معطلة، وكل هذا من أجل التنفيع خاصة أن هناك إدارة فساد تعمل في دهاليز الدولة.

مخرجات الانتخابات

هل انت متفائل بوجود مخرجات جديدة ستظهر في انتخابات أمة 2020..؟

متفائل وأتمنى ذلك خاصة إذا كان الناخبون حكموا ضميرهم وقاموا بتزكية المرشح الصالح الذي يعمل من أجل البلد وليس من أجل المصلحة، نحن في الكويت لدينا كفاءات مشرفة واتمنى أن نجدهم في المجلس الجديد.. نحن بحاجة لرجال المواقف والشرفاء الذين يخافون على الدولة، وأتمنى ألا يعود نواب 2016.

هل تعتقد إن أجهزة الدولة بحاجة لانتفاضة وإعادة تأهيل من جديد..؟

من الطبيعي وهذا الأمر ملموس، خاصة أن دعاة الفساد قاموا بتسويق النهج لمن هم يعملون في أجهزة الدولة، وبما أنك تساهلت في عدم معاقبة المفسدين ستجد ان النماذج السيئة ستأتي بعدها قيادات أخرى أدركت أن ثقافة الفساد لم يتم استئصالها، أتمنى رؤية جديدة ونواباً يعملون لأجل هذه البلاد الكريمة، ويعينون سمو الأمير وولي عهده في انطلاقة العهد الجديد للدولة.

