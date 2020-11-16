الجوعان: اختيار نواب «أمة 2020» مسؤولية وطنية

وطن النهار

أكدت رئيسة معهد المرأة للتنمية والسلام المحامية كوثر الجوعان، أن مسؤوليتنا اليوم حسن اختيار من يمثل الوطن ويمثلنا تحت القبة البرلمانية في قاعة عبدالله السالم، مشيرة إلى أهمية التصويت لمن يمتلك من القدرات الثفافية والسياسية والقانونية الى جانب الخلق الكريم، موضحة أن عضوية مجلس الامة مسؤولية تشريعية ورقابية لا يمتلكها الا ذوو الخبرة والحكمة والثقافة والفهم.

وقالت الجوعان في تصريح لـ «النهار» على هامش الجلسة الثانية من ملتقى البرلمان الافتراضي 2020 الذي نظمه معهد المرأة للتنمية والسلام عن طريق تطبيق «زووم»، أن الجلسة الثانية ركزت على موضوع «معايير انتخابات الناخب والعوامل المؤثرة في القرار الانتخابي»، مشيرة إلى أننا «نسمع عن انتشار المال السياسي كما نسمع عن نقل قيد مقر السكن الى دائرة أخرى، الأمر الذي يتطلب من وزير الداخلية التحرك لبحث هذا الموضوع. وبينت أن هذه العوامل وغيرها مما يطرح على الساحة السياسية لاسيما في العملية الانتخابية من المؤكد أنها تؤثر على سير الانتخابات من خلال تغيير اختيارات الكثير من الناخبين لمرشحيهم في مجلس الامة، مشددة على ضرورة أن نحسن اختيار المرشحين الأكفاء الذين يستحقون ان يمثلوا الشعب الكويتي تحت القبة البرلمانية.

هذا وقد شهد الجلسة الثانية مشاركة عدد من الأكادميين بإداة وتعقيب الاكاديمي والباحث السياسي د. عايد المناع، ومشاركة استاذ العلوم السياسية من جامعة الكويت الدكتور عبدالله الغانم الذي تناول مواضيع «ما هي المعايير التي تؤثر على القرار الانتخابي عند الناخبين، وما مدى تأثير المنظومات الاجتماعية «القبلية والطائفية والعائلية» على خيارات الناخب سلبا وايجابا.

من جانبه، تحدث استاذ بقسم الفلسفة من جامعة الكويت الدكتور عبدالله الجسمي، حول جهود الدولة الكبيرة في رفع مستوى التعليم، وان كان لهذه الجهود مساهمة في رفع مستوى الوعي السياسي لدى الناخب الكويتي أو أنها ساهمت في تصويب القرار الانتخابي عنده.

بدوره، تطرق مدير مركز تعزيز الوسطية الدكتور عبدالله الشريكة، إلى مفهوم المواطنة الصالحة ودورها في محاربة الفساد، مشيرا إلى أن الخطابات السامية عادة ما تصب في دعوة الناخبين إلى تغليب المصلحة الوطنية وعلى حسن الاختيار، مسلطا بالضوء على دور الحكومة ان كانت قد نجحت أثناء الحملات الانتخابية في ترجمة تلك الدعوة من خلال برامج توعوية وعبر وسائلها الاعلامية ومؤسساتها الدينية والتعليمية.

