الخالد والناصر هنآ الجوعان: جهود مميزة لنشر ثقافة السلام

وطن النهار

بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، برقية تهنئة للمحامية كوثر الجوعان، بمناسبة حصولها على جائزة التميز والمسؤولية المجتمعية في مجال الأمن والسلامة من قبل الجامعة العربية والمجلس العربي للمسؤولية المجتمعية والتي تعد أول جائزة من نوعها تمنح لامرأة عربية وذلك خلال هذه المناسبة التي اقيمت برعاية الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط، قال فيها: «يسعدنا بهذه المناسبة الطيبة أن نشيد بحصولكم على هذه الجائزة الرفيعة، التي تأتي تتويجا لجهودكم ومساهماتكم البارزة في نشر ثقافة السلام وخدمة قضايا المرأة العربية وخاصة الخليجية، والتمكين لدورها في المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، والمساهمة الفاعلة في حل مشكلات المجتمعات العربية والعمل على نشر هذه الثقافة المهمة في الاجيال المقبلة».

وتابع: «خالص تحياتنا، سائلين الله تعالى أن يديم عليكم نعمة الصحة والعافية متمنين لكم دوام النجاح والتوفيق ومواصلة عطائكم في خدمة وطننا العزيز ورفع رايته في كافة المحافل في ظل الرعاية السامية لصاحب السمو امير البلاد المفدى وسمو ولي العهد الامين.

من جانبه، بعث وزير الخارجية وزير الاعلام بالوكالة الشيخ د. أحمد ناصر المحمد برقية مماثلة، قال فيها: «يطيب لي أن أتقدم إليكم ببالغ الامتنان والتقدير بمناسبة تكريمكم من قبل المجلس العربي لحصولكم على جائزة المرأة العربية للتميز والمسؤولية المجتمعية في مجال الامن والسلامة، وذلك تقديرا لدوركم البارز في تعزيز دور المرأة في نشر ثقافة السلام، الامر الذي يأتي بمثابة عرفان ووفاء لاسهاماتكم في مواجهة تحديات السلام والامن وتعزيز وحوار الثقافات ونبذ العنف المرتبطة بنشر ثقافة السلام والتنمية، سائلا المولى - عز وجل - أن يوفقكم ويسدد على طريق الخير خطاكم لمزيد من البذل والعطاء، رفعة للكويت وعزتها، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد وولي عهده الامين الشيخ مشعل الاحمد.

