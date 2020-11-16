الحريص: خصخصة البريد قادمة

وطن النهار

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير الدولة لشؤون الخدمات مبارك الحريص أن مشروع خصخصة البريد فكرة قائمة تم التطرق إليها من سنوات، لافتا إلى أن أمر الخصخصة لم ينته حتى الآن لضرورة تنفيذ بعض الخطوات، خاصة أن الخصخصة لابد من أنها تتوافق مع القوانين المعمول فيها في الدولة.

ولفت إلى أنه من مراحل التطوير إشراك القطاع الخاص لتفعيل الخدمة البريدية بشكل حضاري، لاسيما أن الخدمة في الفترة السابقة لم تكن على مستوى الطموح لاسباب قديمة وكثيرة ولا نلوم أحداً فيها.

وقال الحريص في كلمته امس خلال افتتاح مركز بريد صباح الأحمد اتواجد معكم ليكون اضافة جديدة لمراكز البريد المنتشرة في جميع انحاء البلاد حيث تم تجهيزة بجميع الاحتياجات والمستلزمات المطلوبة لتشغيله لخدمة المواطنين والمقيمين من سكان مدينة صباح الاحمد ما يساهم في تحقيق قفزة في قطاع البريد من خلال ارسال واستقبال بعائثهم وطرودهم البريدية وليكون وسيلة تواصلهم وايصال رسائلهم.

واضاف: ولا يخفى عليكم جهود الوزارة الحثيثة التي تبذلها في سبيل تطوير قطاع البريد من خلال توفير كل ما يحتاجه من امكانيات بشرية ومادية وتذليل كل العقبات اضافة الى متابعة العمل وتحفيز الكوادر الوطنية على العمل الدؤوب لتحقيق الاهداف المرجوة وترجمة لتنفيذ مشاريع الدولة التنموية.

