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الصالح: تطوير القدرة على إدارة الكوارث والحد من مخاطرها


استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح المقدم د. مشاري الفرس رئيس مركز العمليات وذلك بعد حصوله على شهادة الدكتوراه بتخصص ادارة الازمات والكوارث من جامعة سالفورد مانشستر البريطانية، وقد اهدى المقدم الفرس نسخة من رسالة تخرجه الى ونسخة اخرى الى سعادة رئيس قوة الاطفاء العام الفريق خالد المكراد والتي كانت بعنوان «تطوير اطار لتعزيز  القدرة على ادارة الكوارث في الكويت». 
هذا وقد شمل البحث تطوير مراحل ادارة الكوارث المعد من قبل ادارة الطوارئ الفيدرالية الأميركية FEMA وتطوير قاعدة معلومات للكوارث المتوقع حدوثها في دولة الكويت وطرق ادارتها والحد من مخاطرها.


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