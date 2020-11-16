المتلقم: الأخبار المغلوطة لا تقل خطراً عن فيروس «كورونا»

وطن النهار

أكد الوكيل المساعد لقطاع الاعلام الخارجي بوزارة الاعلام فيصل المتلقم ان الكويت كانت ولا تزال تعمل ضمن المنظومة الدولية وتؤمن اشد الايمان انها جزء يتأثر بمحيطها وما يحدث حولها، واضاف في كلمة القاها صباح امس في الندوة الافتراضية التي نظمها مكتب الامم المتحدة بالكويت برعاية وزارة الاعلام بعنوان: «دور الاعلام في مواجهة المعلومات المغلوطة بهدف تعزيز التماسك الاجتماعي»، ان الكويت اسهمت وبالتعاون مع المجتمع الدولي في مواجهة جائحة كورنا، موضحا ان لكل مواجهة وجهين للمادة الاعلامية وجه حقيقي والاخر مزيف مضاد لا يهدف الا لنشر الفتن وتقويض الجهود، وتابع كلامه: نحن في الكويت لم نكن في منأى عن هذه المواجهة الاعلامية التي لا تقل خطورة عن «كوفيد- 19»، مشيرا الى ان الكويت قامت عن طريق مركز التواصل الحكومي التابع مجلس الوزراء بتوجيه الجهات الرسمية لتصدي لآفة الإشاعات والاخبار والمعلومات المغلوطة.

وفي كلمة اخرى، قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى الكويت د. طارق الشيخ: ان وسائل الإعلام هي منابر اجتماعية قوية للغاية، تمارس تأثيرًا كبيرًا على الرأي العام، وتحدد جدول الأعمال والنبرة للمناقشة العامة. وقد تكون وسائل الإعلام أيضاً وسيلة حاسمة لضمان «عدم ترك أحد خلفنا»، ولتسليط الضوء على أصوات الفئات الأكثر ضعفاً مثل اللاجئين والمهاجرين وغيرهم الكثير من الفئات المستضعفة.

وتابع: تلتزم أسرة الأمم المتحدة في الكويت بتعزيز القدرة الصحافية وتعزيز المهنية. هذه الورشة الإلكترونية هي إحدى ثمار التعاون بين وزارة الإعلام والوكالات المقيمة وغير المقيمة للأمم المتحدة في الكويت.

ومن جانبه، قال رئيس مكتب المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون المهاجرين د. سامر حدادين نجتمع اليوم في ظروف استثنائية في ظل انتشار فيروس «كوفيد-19» الذي فرض تحديات كبيرة على العالم أجمع، ولا شك بأن أحد أخطر التحديات التي واجهها العالم هو انتشار المعلومات المغلوطة وتوفير تغطية إعلامية مسؤولة في أوقات الأزمات الصحية والإنسانية، إن حالات الطوارئ العامة، مثل حالة الطوارئ الصحية العامة لانتشار فيروس «كوفيد-19»، لا تكشف فقط عن أوجه عدم المساواة والتمييز المنهجية السائدة والسابقة لها بالوجود، ولكنها قد تخلق أيضًا مخاطر لمزيد من التمييز والاستبعاد للمهمشين من الأفراد والجماعات والمجتمعات المستضعفة، كما تخلق حالات الأزمات أو حالات الطوارئ العامة أيضًا مخاطر لانتشار خطاب الكراهية عبر الإنترنت وخارجها والتي تستهدف الأشخاص المشمولين بولاية المفوضية وتسهم في زيادة صعوبة مهمتها المتمثلة بتوفير الحماية وإيجاد الحلول الدائمة، ما قد يؤثر سلبا على حياة ما يزيد عن 79.5 مليون لاجئ ونازح داخلي وعديم جنسية حول العالم.

واضاف: أشار تقرير المفوضية حول تدخلاتها واستجابتها لفيروس «كوفيد-19» الصادر أخيراً، تسجيل حالات من التمييز وانتشار خطابات الكراهية ضد الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية في 74 دولة من أصل 173 دولة (43% تقريبا)، لذا توجب على المفوضية أن تكرس جهودا إضافية استجابة للمخاطر والتحديات المصاحبة لانتشار الفيروس، فقد تمكنت المفوضية من إطلاق حملات توعوية وتخصيص قنوات يتم من خلالها التواصل مع الأشخاص المعنيين للتدخل السريع في أكثر من 100 دولة.

