الروضان: البحرين فقدت رجلاً كرَّس حياته لوطنه

وطن النهار

قدم روضان الروضان عميد عائلة الروضان خالص تعازيه للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في مملكة البحرين. وقد عبّر الروضان عن خالص مواساته وتعازيه لشعب البحرين بفقده رجلاً كرّس حياته في خدمة مملكة البحرين وشعبها الكريم، وستظل إنجازاته ومسيرة عطائه شاهدة على تاريخه الوطني المُشرِّف الذي أكسبه المحبة في قلوب جميع البحرينيين.

وثمَّن الروضان في تصريحه الجهود المخلصة التي بذلها الفقيد -رحمه الله- من أجل تنفيذ المشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والذي أحدث طفرة تنموية كبيرة تشهدها مملكة البحرين في جميع المجالات. واختتم الروضان تصريحه بالدعاء للمولى عز وجل بأن يتغمد الفقيد العزيز بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ملك مملكة البحرين وولي العهد والأسرة الحاكمة الكريمة والشعب البحريني الصبر والسلوان.

