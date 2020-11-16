البلدية: 5 فرق لضبط الانتخابات

وطن النهار

أنهت لجنة الانتخابات في بلدية الكويت كافة التجهيزات والتحضيرات في اطار الاستعدادات الخاصة في انتخابات اعضاء مجلس الامة المقرر يوم الاقتراع لها في الخامس من ديسمبر المقبل.

وقد شكلت لجنة الانتخابات في البلدية فرقها الميدانية في المحافظات وسيكون عملها طبقا للدوائر الانتخابية الخمس، حيث باشرت الفرق الميدانية الخمس عملها الرقابي بشأن الاعمال والمهام بإشراف لجنة الانتخابات في البلدية.

وتتكون الفرق الرقابية من خمس فرق ميدانية تضم مفتشي النظافة الى جانب مفتشي الاعلانات حيث يضم الفريق الواحد من 12 الى 15 مفتشاً حسب مساحة الدائرة الانتخابية التي يغطيها الفريق للقيام بدورها بشأن الاعمال والمهام المكلفين بها طبقا لقرار اللجنة المشتركة ما بين بلدية الكويت ووزارة الداخلية.

وفي اطار التنسيق المشترك بين وزارتي البلدية والداخلية تم وضع آلية تنسيق بين رؤساء فرق بلدية الكويت خلال فترة الانتخابات لتكون فرق مساندة للفرق الامنية بوزارة الداخلية.

وفيما يخص يوم الاقتراع فهناك آلية عمل تبحث وجار التنسيق حولها لاعتمادها من قبل اللجنة المشتركة ما بين بلدية الكويت ووزارة الداخلية والتي تشمل 107 مراكز إقتراع موزعة على الخمس دوائر إنتخابية بجميع المحافظات الست.

ومن جانبها أوضحت إدارة العلاقات العامة بأن الفريق الرقابي في فرع بلدية محافظة الأحمدي ومن خلال جولاته الميدانية في مناطق محافظة الأحمدي قام بتوجيه 31 إنذاراً وإزالة 27 اعلاناً انتخابياً مخالفاً لمرشحين فضلاً عن تحرير 7 مخالفات خلال الفترة من 8 إلى 14 نوفمبر 2020.

وأشارت إلى أن الفريق الرقابي في فرع بلدية محافظة الجهراء قام بتنفيذ جولات ميدانية اسفرت عن إزالة 130 اعلانا مخالفا لمرشحين خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 11 نوفمبر 2020. ومن جانبها، دعت بلدية الكويت المرشحين الالتزام بأحكام القانون تجنباً للمخالفة والغرامة التي تتراوح قيمتها من 1000 دينار حتى 3000 دينار شاملة كلفة الإزالة، مشددة على أن الفرق الرقابية التي تم تشكيلها بأفرع البلدية بالمحافظات ستقوم على الفور بإزالة أي إعلانات مخالفة يتم ضبطها.

