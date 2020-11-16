شعارات انتخابية.. مزيفة!

آراء

شعارات جميلة ووطنية ذات قيمة عالية بمكافحة الفساد والمطالبة بزيادة جرعة الديموقراطية والعمل لتغيير النهج الحكومي يرفعها أغلب مرشحي مجلس الأمة 2020، وهي ليست بجديدة بل هي موجودة في كل انتخابات الا أنه وبعد اعلان النتائج وفي حالة الفوز تستبدل كل هذه الشعارات عند أغلب المرشحين وتتحول الى عمل وجهد لكسر القوانين للمقربين ولمن أوصلوا هذا النائب الى المجلس والتصدي والوقوف ضد أغلب القوانين الشعبية والتي تفيد المواطن وتضخيم حساباته الشخصية ومعرفته لطريق المحاكم لكل من ينتقد أداءه تحت قبة عبدالله السالم، حتى ولو كان انتقادا بناءً من أجل الصالح العالم وكل شعاراته « طار بالهوى شاشي».

هناك من الناخبين من يتأثر وينساق وراء الطائفة والقبيلة والعائلة على حساب الكويت والمصلحة العامة وينتخب من أجل نفسه ومصلحته الشخصية على حساب الكويت ومستقبلها ومستقبل الأجيال القادمة، ومن ثم يعود الى ديباجة التحلطم والتشره بالدواوين وبوسائل التواصل الاجتماعي.

لكل هذا أقول للناخبين لاتنساقوا وراء هذه الشعارات والخطب الرنانة لأنها تستخدم حتى في انتخابات الجمعيات والاندية ومجالس طلبة الثانوية،انها شعارات تستخدم كطريق وجسر للوصول الى عالم الشهرة والمال والأعمال على حساب المواطن فهذا مايقوم به أغلب المرشحين وليس الجميع، فهناك من يعمل من أجل الكويت وأهلها ومستقبلها ومستقبل أجيالها. فلا تنخدعوا يا ناخبين وراء هذه الشعارات والخطب وارجعوا الى الخلف وابحثوا قليلا سترون أن كلامي صحيح لذلك قبل التصويت ابحث واختر الأفضل وذلك من أجل الكويت وأبنائها ومستقبلها.

حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه، وادعو الله أن يزيل عنا وعن العالم بأسره هذا الوباء.

