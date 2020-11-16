«الكرد» وقانون الاقتراض.. طعنة أم صفعة؟

آراء

عايشنا كلنا حالتي الجذب والشد بين الحكومة العراقية وبرلمانها، وعملية اللعب بأعصاب خُمس الشعب ممن يعملون في الوظيفة الحكومية، وهم وعوائلهم ربما يمثلون نصف المجتمع، وعملية الضغط والابتزاز السياسي المتقابل بينهما.

حرب التصريحات بين الطرفين كانت عالية، وربما مثلت لمحة لما ستكون عليه حملة الانتخابات القادمة، لكنها جعلت البرلمان يبدو وكأنه في جبهة واحدة قبال الحكومة.

بعد تقليص البرلمان لحجم المبالغ المطلوبة من الحكومة، ووصول القرار مرحلة التصويت الأخيرة ظهرت أفاعي المحاصصة بكل أنواعها القومية والطائفية والحزبية والسياسية حتى، وليكشر بعضهم عن أنياب يخفيها لهكذا أوقات.. وتطلب اقرار القانون «سهر» البرلمان للفجر وايقاظ نواب «نائمين» وقيادة ماراثون استمر لساعات طويلة جدا، لتحقيق تسوية ترضي الأطراف كافة.

عملية استرضاء الكل صارت سياقا سيئا يظهر مقدار تشوه ديموقراطيتنا أميركية الصنع، وهذا القانون أظهر ذلك بوضوح.. فرغم توصل أغلب الكتل النيابية لتوافق مقبول فيما بينها ومع الحكومة، ظهرت مشكلة عدم قبول الكرد بوضع فقرة تلزمهم بتسليم عائدات النفط وجزء من عائدات المنافذ الحدودية، رغم كل الحلول الوسطية التي قدمت لممثليهم لتحقيق اجماع مقبول وتفاديا لاستغلال ساسة الكرد المعتادة لتفكك الموقف العربي وسعيهم لتحقيق أكبر منافع من ذلك.

في موقف نادر لم نشهده منذ سنوات، استطاع النواب من غير الكرد تمرير القانون.. ليصرح بعض ساستهم بشكل غاضب وانفعالي، بل ويصدر بياناً باسم زعيم الاقليم السابق مسعود البارزاني، يتهم مجلس النواب وكتله وبقية المكونات «بالخيانة» وتوجيه «طعنة» للشعب الكردي.. ويصبون جام غضبهم على عمار الحكيم، في تلميح مبطن بأنه هو وكتلته عرابو تمرير هذا القانون.

لاحقا حاول الاتحاد الوطني أو «الطالبانيون» التبرؤ والتنصل من هكذا تصريحات متشنجة، في موقف يظهر بوضوح عمق الانقسام بالموقف الكردي، واستيائهم من التصريحات التي ربما أساءت كثيرا لحليف لطالما عد معتدلا ومساندا لقضايا الشعب الكردي تاريخيا.. لكن هذا الموقف يظهر أيضا تبرم الجمهور الكردي، من طريقة الحكم التي مازالت تدير الأمور في الاقليم بطريقة قبلية عائلية، تحاول أن ترمي فشلها في تحقيق تطلعات الناس ومحاربة الفساد المستشري هناك بافتعال المشاكل مع المركز.

أسلوب الانتهازية للفرص واستغلال مشاكل المركز وتفكك مواقف كتله وأحزابه، لتحقيق مصالح سياسية ومالية لحكام الاقليم كان سائدا لفترة طويلة، ولم يحصل توحد قبال ذلك الا في مواقف نادرة، كانت تعد «صفعة» للمواقف الصلفة لبعض الساسة والزعماء الكرد.. وتلك الصفعة والصدمة أو مهما كان توصيفها كانت ضرورية باتجاهين.. لزعماء الكرد لتوصيل رسالة أن هناك حدودا لما يمكن السكوت حتى من حلفائهم.

الرسالة الأخرى كانت لساسة الأغلبية الشيعية ليفهموا أنهم هم ربان هذه السفينة والمسؤولون عنها، ورغم استضعافهم سابقا لكنهم يملكون من القدرة والقوة، ما يتمكنهم من توحيد كل الصفوف وتوجيه صفعات قوية لمن ينسى نفسه وحجمه، ويحاول اغراق السفينة.

