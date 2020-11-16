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منع الموظف من الدراسة قرار جائر


جميعنا نقدر بكل إجلال جهود الدكتور سعود الحربي وزير التربية والتعليم العالي وأيضا نكن له كل الاحترام والتقدير بل وأنا شخصيا أعلم علم اليقين أن معاليه أكثر حرصا على أبنائنا في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها التعليم في الكويت من خلال التعليم عن بعد والصعوبات التي واجهها ويواجهها وزير التربية من أجل العبور بنا من هذه المرحلة الصعبة من الجائحة.
كما أنني أفهم تماما مدى انخراط معاليه في وزارة التربية منذ بداية عمله الوظيفي حيث إنه تدرج وظيفياً حتى وصل الى منصبه الحالي لكن ما قرأناه وسمعناه أخيرا من قرار يصعب تصديقه، هذا القرار الذي تسبب في ظلم فئة كبيرة من الدارسين حيث تم منع الموظف من استكمال دراسته سواء في المدارس أو المعاهد أو الجامعات، وهذا القرار هو بعيد كل البعد عن حق الانسان في طلب العلم في أي مرحلة من عمره حيث يمنع الدارس الموظف من تعليمه، وبهذا القرار يقضي وزير التربية على حلم فئة كبيرة وواسعة تتمنى أن تستكمل تعليمها الجامعي أو استكمال التعليم الأعلى التي لم تصل إليه حيث كان من المفترض من وزير التربية ان يضع من القرارات التنظيمية التي تشجع هذه الفئة على طلب العلم والاستزادة منه.
إن من يريد أن يطور من مستواه التعليمي أو الوظيفي، وهو حق مكتسب له، يواجه هذه الايام بالمنع التام من استكمال وتعديل مستوى تعليمه وبالتالي يُمنع من تصديق شهادته التي حصل عليها والذي من شأنه أن يمنع الاعتراف بهذه الشهادة من قبل التعليم العالي وبالتالي تضيع سنوات طويلة أمضاها الدارس من أجل استكمال تعليمه وحلمه.
كما أن ضياع هذه السنوات التي قضاها الدارس بمجرد قرار غير مدروس يُعتبر قتلا للمواهب الشابة التي تسعى الى طلب العلم من أجل رفع مستواهم الوظيفي الذي يحلمون به حيث إننا لم نسمع في أي بلد كانت أن يُحرم الدارس من استكمال دراسته أو يُمنع الموظف من طلب العلم ومن استكمال دراسته وبالتالي تعديل درجته الوظيفية فالعالم يشجع على التعليم ويوفر لطالبه كل الوسائل والامكانيات من أجل تحقيق أحلامه.
لذا أرجو من وزير التربية أن يقوم بمراجعة هذا القرار الجائر وأن ينتصر معاليه للدارسين في المدارس والجامعات والمعاهد من طالبي العلم الموظفين وغير الموظفين.


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