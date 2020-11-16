لهذا السبب.. أشمت في ترامب!

آراء

أكاد أرقص طرباً... على سقوط ترامب في الانتخابات الأميركية وخروجه من البيت الأبيض..

لكن يخطئ من يظن بأني طرب ، فرح، بذلك لأن ترامب اعترف بالقدس كاملة بشقيها الشرقي والغربي عاصمة أبدية لإسرائيل أو لأنه نقل سفارة بلاده الولايات المتحدة الأميركية إلى القدس باعتبارها عاصمة إسرائيل وليست تل أبيب..

لا... أنا لم أشمت بترامب؛ بسبب ذلك...

ولا حتى لأنه أيّد ضم إسرائيل للجولان السورية...

ولا.. لأنه قفل المؤسسات الفلسطينية في أميركا وأوقف الدعم المادي للاجئين الفلسطينيين...

ولا.. لأنه وراء اعتبار «حماس» حركة إرهابية.. ولا.. لأنه دعم تفوق إسرائيل العسكري على جيوش المنطقة.. بتزويدها.. بأحدث الطائرات وأفتك الأسلحة...

ولا.. لأنه شجع الاستيطان ودعم المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.. دعما ماديا ومعنويا بلا حدود...!

ولا.. لأنه أيّد حصاراً أهلياً في قطاع غزة..

ولا.. لأنه مزّق الاتفاقية الأميركية الإيرانية وحول المنطقة العربية إلى حقل ألغام..

ولا.. لأنه زاد النار اشتعالاً في معظم البلاد العربية.. فالتهمت الأخضر واليابس... وخصوصاً في سورية والجزائر والعراق واليمن وليبيا.. والجزائر... وحتى في لبنان الصغير..

ولا.. لأنه شجّع وضغط... لتطبّع دول عربية...مع إسرائيل.. قبل أن يطبّع الفلسطينيون معها.. !

أنا فرح سعيد طرب.. بسقوط ترامب الرأسمالي الجشع.. الطماع... الانتهازي...

وشمتان بسقوطه؛ لأنه أخذ عيني عينك من أموالنا العربية حوالي (500) مليار دولار..! نعم (500) مليار دولار...! وما خفي أكثر..!

أخذها منا نحن العرب؛ ونحن نتفرج.. ومن دون أن نحرك ساكنا أومتحرّكا فينا أو منا...!

مع أننا في أحوج الحاجة إليها؛ لتطوير مناحي الحياة في كل بلادنا العربية...ابتداءً من الصحة والتعليم وانتهاءً بالمسكن والملبس والمأكل مروراً بتوفير كهرباء الإضاءة وماء الشرب النظيف.. ووسائل الاتصالات والإنتاج الحديثة..

هذا هو ما يضايقني ويقض مضجعي.. ويرفع ضغطي وسكري كلما تذكرته..

والأنكى؛ أنه أخذ الـ (500) مليار دولار من العرب.. ليعطيها للأميركيين - وكأنهم ناقصين فلوس، الله..لا يشبعهم - ليسكنوا البيوت الفاخرة...ويؤثثوها.. بدلاً منا.. وليأكلوا ويلبسوا.. على حسابنا ومن مالنا.. !

نعم ، أنا أكره ترامب؛ لأنه أخذ أموالنا نحن الفقراء الأرزقيين..الشقيانين التعبانين...وأعطاها للأميركيين وللمستوطنين الصهاينة.. وليس لأي سبب آخر..!

فالملايين منا نحن العرب يسكن بين القبور...!ويأكل الأجبان المنتهية الصلاحية ويشرب الماء الملوث.. ويفتقر للمسكن الصحي.. !

الكثير منا نحن العرب لا يقوى على شراء دوائه الفعّال.. أو تعليم أبنائه في التخصصات التي يحبّونها..

لا مدارس نموذجية في بلادنا ولا مستشفيات ولا مساكن.. تسرّ صديقا وتغضب عدواً..

ولك أن تتخيل عزيزي...لو أن إلـ (500) مليار دولار وما خفي أكثر.. صرفت في بلادنا.. وعلى أهلينا.. في مشاريع حيوية حقيقية..!

كيف سيتبدل حالنا إلى الأفضل والأحسن... حاضرا ومستقبلا...

لذلك أكره ترامب.. وأكره كلَّ من يسرق مال الفقراء والمعوزين والغلابة والمساكين... ليغنى على حسابهم... في كل زمان ومكان!!

وللكلام بقية..!

