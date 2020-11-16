ميزانية الكويت.. أكبر تراجع في الإيرادات منذ 10 سنوات

مال وأعمال

كشفت بيانات حكومية حديثة عن تسجيل ميزانية الكويت للعام المالي 2020/2021 أكبر تراجع في ايراداتها منذ ما يقارب من 10 سنوات تقريبا خلال أول 3 أشهر من الميزانية الحالية ( ابريل – يوينو)، حيث لم تتجاوز الايرادات حاجز 1.35 مليار دينار، موزعة على الايرادات النفطية بواقع 1.3 مليار، والايرادات غير النفطية 52 مليونا وبنسبة اجمالية لم تتجاوز 18.2% من المقدر البالغ 7.5 مليارات.

ووفق التقرير ربع السنوي الصادر عن وزارة المالية للفترة الممتدة من شهر أبريل وحتى نهاية يونيو، بلغ العجز الفعلي في الميزانية مليار دينار.

وأوضحت البيانات أن اجمالي الايرادات الفعلية المحصلة خلال الفترة المشار اليها بلغت 1.36 مليار من اجمالي 7.5 مليارات مقدرة في ميزانية العام المالي الحالي، تمثل 18.2%، فيما لم تتجاوز الايرادات النفطية المحصلة 23.4%، ولم تتجاوز الايرادات غير النفطية حاجز 2.8% من اجمالي المقدر البالغ 1.9 مليار.

وعلقت مصادر موثوقة لـ «النهار» على تلك البيانات قائلة: ان استمرار العجز في الميزانية واقترابه من حاجز الملياري دينار في 3 أشهر، مع استمرار سيناريو تراجع مستويات أسعار النفط لمستويات لا تتجاوز حاجز 35 دولارا للبرميل حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل 2021 وهو الموعد المتوقع لتداول لقاح كورونا تجاريا، يدفع الى التعجيل بمراسيم الضرورة لقانوني الدين العام وضمان التمويل الحكومي.

وأفادت المصادر أن صدور تلك المراسيم قد يكون طوق نجاة للخروج من العجز الحاد في سيولة الاحتياطي العام، التي قاربت على النفاد ولم يعد بالامكان اجراء حلولا ترقيعية للخروج من أزمة السيولة سوى اللجوء للاقتراض المحلي والخارجي.

ولفتت أن تسجيل المصروفات الجارية بواقع 2.35 مليار دينار تمثل 12.2 في المئة من المصروفات الجارية البالغة 19.2 مليارا يمثل أزمة حقيقية تواجهها الحكومة، في حال استمرت وتيرة المصروفات على حالها، وتراجع مستوى الايرادات، مشيرة الى أن بند الرواتب بلغ 380 مليون دينار خلال الفترة المشار اليها.

وفي السياق نفسه، لم يتجاوز الانفاق الرأسمالي 104.5 ملايين دينار من اجمالي الرصيد المقدر البالغ 2.3 مليار، ما يمثل نسبة 4.5 في المئة من الاجمالي.

وأوضحت المصادر أنه على الرغم من الجهود الحكومية المبذولة لتحصيل مستحقات الدولة، الا أن هناك زيادة قدرها 7 ملايين دينار سجلتها تلك المستحقات خلال فترة 3 أشهر، بالغة 1.646 مليار بنهاية يونيو، مقابل 1.63 مليار بنهاية أبريل الماضي وهو ما يستوجب العمل على تفعيل آليات أكثر جدية لتحصيل تلك المستحقات الواجبة للحكومة، قائلة: لا يعقل أن يعاني صندوق الاحتياطي العام من النضوب، في وقت تصل ديون الحكومة المستحقة لأكثر من 1.6 مليار دينار.

واستدركت المصادر قائلة: تجتهد الحكومة لترشيد النفقات ووقف الهدر في الانفاق والسعي لتعزيز المصدات المالية لها من خلال تفعيل عدة آليات أهمها التوسع في زيادة نقل الأصول بين الاحتياطي العام وصندوق الأجيال القادمة، مع تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بخفض الانفاق العام بواقع 20 في المئة على الأقل واقرار تعديلات على صندوق الأجيال القادمة بموجبه تم وقف نسبة 10 في المئة من صندوق احتياطي الأجيال القادمة.

وأوضحت أنه لا خيارات متاحة أمام الحكومة لتعزيز الايرادات وخفض الانفاق في الفترة المقبلة، سوى اللجوء لأسواق المال المحلية والدولية لتدبير السيولة وسد الفجوة بين الايرادات والمصروفات مع استمرار تداعيات أزمة كورونا وما يستتبعه ذلك من تدبير ايرادات لمواجهة مستلزماتها، مع استمرار تراجع ايرادات النفط التي تشكل أكثر من 90 في المئة من الايرادات.

