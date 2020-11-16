«آسيا» تبرم أكبر اتفاقية تجارية حرة في العالم

مال وأعمال

وقعت 15 دولة آسيوية اتفاقية تجارية تدعمها الصين، بحسب ما ورد في وكالة «رويترز».

وكان رئيس الوزراء الفيتنامي، نجوين شوان فوك، قد أعلن أنه من المقرر أن توقع دول آسيا والمحيط الهادي، على أكبر اتفاقية للتجارة الحرة في العالم في قمة افتراضية تستضيفها هانوي.

وأوضح فوك للقادة الاقليميين ورجال الأعمال في اجتماع لرابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) السبت أن «توقيع الشراكة الاقتصادية الاقليمية الشاملة غدا هو اجراء ملموس يُظهر التصميم على التعاون والاندماج في المنطقة»،

وتغطي الاتفاقية المسماة «الشراكة الاقتصادية الاقليمية الشاملة»، 2.2 مليار شخص و29% من الناتج الاقتصادي العالمي. ومن المتوقع أن يتم التوقيع على الاتفاقية، التي تم التفاوض عليها منذ عام 2013، خلال حفل عبر الانترنت، في قمة الآسيان السابعة والثلاثين في هانوي.

وستضم أكبر اتفاقية تجارية في العالم الدول العشر الأعضاء في الآسيان، وهي فيتنام وتايلند والفلبين ولاوس وكمبوديا وميانمار وماليزيا وسنغافورة واندونيسيا وبروناي، الى جانب أستراليا والصين واليابان ونيوزيلاندا وكوريا الجنوبية التي تعرف بأنها دول شريكة للآسيان.

تخفيض الرسوم

وبمجرد دخولها حيز التنفيذ، ستخفض الاتفاقية الرسوم الجمركية وتضع قواعد للتجارة المشتركة وتسهيل شبكات الامداد. وستغطي الاتفاقية التجارية كل شيء من التجارة والخدمات والاستثمار والتجارة الالكترونية والاتصالات وحقوق النشر.

والاتفاقية التي تضم 15 دولة في آسيا والمحيط الهادي، تدعمها الصين. ويرى مراقبون أن هذا الاتفاق الذي تعود فكرته الى 2012 يشكل ردا صينيا على مبادرة أميركية تم التخلي عنها الآن. وهو يشمل عشرة اقتصادات في جنوب شرق آسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلاندا وأستراليا.

وقال وزير التجارة الماليزي محمد عزمين علي قبل بدء هذه القمة التي تعقد بشكل افتراضي بسبب انتشار وباء كوفيد - 19 «بعد ثماني سنوات من المفاوضات والدماء والبكاء وصلنا أخيرا الى لحظة ابرام اتفاقية +الشراكة الاقتصادية الاقليمية الشاملة+ الأحد».

من جهته، أكد رئيس الوزراء الفيتنامي نغوين شوان فوك في تصريحات تمهيدية قبل القمة أن الاتفاق سيوقع خلال الأسبوع الحالي. وكان يفترض أن تنضم الهند أيضا الى هذا الاتفاق التجاري غير المسبوق، لكنها قررت العام الماضي الانسحاب منها خوفا من غزو المنتجات الصينية الرخيصة الثمن لأسواقها. ومع ذلك لدى نيودلهي خيار الانضمام الى هذه الاتفاقية لاحقا.

وفي هذا السياق، أعلن كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في مجموعة «آي اتش اس ماركيتس» راجيف بيسواس، أن الاتفاقية الجديدة التي يمثل أعضاؤها 30% من اجمالي الناتج المحلي العالمي، ستشكل «خطوة رئيسة لتحرير التجارة والاستثمار» في المنطقة.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في أجواء الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انتشار وباء كوفيد - 19 في الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا.

ويرى المحللون في هذا الاتفاق التجاري وسيلة للصين لتوسيع نفوذها في المنطقة وتحديد قواعدها، بعد سنوات من الضغوطات من جانب الولايات المتحدة خلال رئاسة دونالد ترمب.

من جانبه، دعا رئيس اندونيسيا، جوكو ويدودو رابطة دول جنوب شرقي آسيا «آسيان» الى تعزيز التعاون في الاقتصاد الرقمي، بالاضافة الى التغلب على العقبات وتبسيط قواعد التجارة الالكترونية.

