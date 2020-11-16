مليارا دينار مشروعات متوقع ترسيتها العام الحالي

مال وأعمال

كشفت تقرير حكومي متخصص عن أن الاقتصاد الكويتي سجل نموا سالبا قدره 1.1 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي، مع انخفاض المعدل النفطي الحالي بواقع 3.5 بالمئة، بفعل اجراءات تخفيض الانتاج. وأشار التقرير الصادر عن الفريق الاقتصادي لوزير المالية لشهر أكتوبر، بأن المالية العامة قامت بضخ 1.6 مليار دولار وتأجيل مدفوعات الضمان الاجتماعي والرواتب التقاعدية مع الاعفاء من نصف الرسوم. وأضاف التقرير أن بنك الكويت المركزي قدم بقيمة 16.5 مليار دولار من خلال تأجيل مدفوعات القروض وتقليص متطلبات السيولة وكفاءة رأس المال وتخفيض سعر الفائدة. ولفت التقرير أن عجز الميزانية كنسبة من الناتج المحلي ارتفع من 3.1% عام 2018/2019 الى 9.6% في 2019/2020، مع استبعاد دخل الاستثمار وقبل التحويل لصندوق الأجيال القادمة. وأفاد التقرير نقلا عن تقرير البنك الدولي، الى احتمال انكماش الناتج المحلي بواقع 7.9 بالمئة، مع توقع ارتفاع عجز الميزانية العام الحالي ليصل الى 14 مليار دينار تمثل 32% من الناتج، مع احتمال تحسن الوضع المالي بعد فرض ضريبة القيمة المضافة وتحسن أسعار النفط. وبين التقرير الى أن التحديات والمخاطر التي تواجه الأداء فتتمثل في: احتمال تعثر اقرار قانون الدين العام واحتمال طول فترة جائحة كورونا وتأثيرها على أسعار النفط واستمرار التباطؤ في تنويع مصادر الدخل. وكشف التقرير أن الربع الثالث من العام الحالي 2020 شهدت الكويت انتعاشا في ترسية المشروعات بمعدل 82%، مقارنة بالربع الثاني، وبقيمة 192 مليون دينار، مقابل 106 ملايين دينار بالربع الثاني. واضاف: أن قيمة المشروعات المزمع ترسيتها عام 2020 تبلغ 2.1 مليار دينار، وتمشل القطاعات محل الترسية «التشييد، الطاقة، والمياه، والنقل والمواصلات، والصناعة، والنفط والغاز».