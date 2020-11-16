579.8 مليون دينار أرباح 146 شركة مدرجة

مال وأعمال

أظهرت البيانات المالية لـ 146 شركة مُدرجة ببورصة، تراجع أرباح التسعة أشهر الأولى من العام الحالي (2020) بنسبة 63.9% على أساس سنوي، وذلك مع نهاية مهلة الإفصاح عن البيانات المالية المرحلية، أمس. وطبقاً لمسح أعده «مباشر»، بلغت أرباح الشركات المُعلنة خلال تلك الفترة 579.8 مليون دينار (1.9 مليار دولار)، مقابل أرباح بنحو 1.606 مليار دينار (5.27 مليارات دولار) للتسعة أشهر المقابلة من عام 2019. كما أظهر المسح تحقيق الشركات أرباح بنحو 320.83 مليون دينار (1.05 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2020، مقابل أرباح بقيمة 485.54 مليون دينار (1.59 مليار دولار) للفترة ذاتها بالعام الماضي، بتراجع نسبته 33.9%.