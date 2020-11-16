«ذا بانكر»: «بوبيان» أفضل بنك إسلامي في الكويت خلال 2020

مال وأعمال

استمر بنك بوبيان في تحقيق إنجازاته على المستوى المحلي مضيفاً لمسيرة نجاحه إنجازاً جديداً بحصوله للعام الثالث على التوالي على جائزة أفضل بنك إسلامي في الكويت من مؤسسة ( ذا بانكر) THE BANKER العالمية نتيجة ما حققه من نمو في مختلف مؤشراته المالية ونمو حصصه السوقية. وقال نائب الرئيس التنفيذي للبنك عبدالله التويجري تعليقاً على هذا الإنجاز المميز « بحمدالله تمكنا من تحقيق هذا الإنجاز والذي نرجعه بعد الله تعالى إلى مواردنا البشرية المميزة وثقة عملاءنا ومساهمينا فيما نقوم به منذ سنوات». واضاف ان البنك فخور بتحقيق هذا الإنجاز مع نهاية العام 2020 والذي شهد واحدة من أكبر التحديات التى واجهت العالم والمتمثلة في جائحة كورونا التى أحدثت كما هائلا من التغييرات في مسارات حياتنا اليومية مضيفاً أن بوبيان أثبت قدرته على مواجهة تحديات الفيروس خاصة فيما يتعلق باستمراره في خدمة العملاء عبر وسائله الرقمية المختلفة.

معايير الفوز بالجائزة

وقالت ذا بانكر في مجمل عرضها لاسباب منح البنك الجائزة أن الأداء المالي للبنك خلال العام الماضي 2019 كان مميزاً رغم تحديات المنافسة إلى جانب استمرار البنك في رفع وزيادة حصصه السوقية في مختلف القطاعات. ونجح البنك من تحقيق ارتفاعاً في أرباحه بنهاية عام 2019 بنسبة 12% ، حيث بلغت أرباحه الصافية 62.6 مليون دينار مقارنة بـ 56.1 مليون دينار في عام 2018 وبربحية سهم بلغت 20.4 فلساً مقارنة بــ 19.2 فلساً للعام السابق. وشهدت معظم مؤشرات البنك نمواً في عام 2019 حيث ارتفع إجمالي الأصول إلى ما يقارب 5.30 مليار دينار بنسبة نمو قدرها 22% وارتفعت الإيرادات التشغيلية لتصل إلى 145.8 مليون دينار بنسبة نمو قدرها 4% بالإضافة إلى زيادة ودائع العملاء إلى 4.35 مليارات دينار بنمو نسبته 17%. وارتفع إجمالي حقوق الملكية في البنك ليصل إلى 575 مليون دينار مقارنة بــ 408 ملايين دينار في العام السابق، إلى جانب ارتفاع محفظة التمويل إلى 3.73 مليارات دينار بنسبة نمو 14% تماشياً مع النمو المتواصل لقاعدة عملاء البنك. أمــا على مستوى الحصص السوقية فقد ارتفعت الحصة السوقية من التمويل المحلي بصفة عامة إلى حوالي 9.31% مقارنة ب 8.57% في نهاية العام السابق، بينما تجاوزت حصة بنك بوبيان من تمويل الأفراد 13%.

الإبداع والابتكار

من ناحية اخرى قال التويجري «بما أن الإبداع والابتكار يُمثلان ركيزةً أساسية في نموذج عمل بنك بوبيان حافظنا بثبات في السنوات الاخيرة على تطوير الإبتكار وخدمات العملاء وللمحافظة على الأفضلية في السوق وقد واصل بنك بوبيان طرح خدمات ومنتجات مصرفية جديدة و مبتكرة بالإضافة إلى تطوير ما هو متوفر».

واضاف «حافظ بنك بوبيان على أعلى المعايير في طرح منتجات متاحة بسهولة و بطرق مبتكرة للعملاء لتتناسب مع احتياجاتهم إما من خلال التكنولوجيا أو السبل التقليدية حيث تمكنا من خلال عنايتنا ومثابرتنا وتفانينا في العمل من تحقيق أعلى مستوى من رضا العملاء».

