«بيتك تكافل» تقدم أفضل الخدمات والمزايا لتأمين السيارات

مال وأعمال

قال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيتك للتأمين التكافلي «بيتك-تكافل»، قتيبة النصف ان الشركة توفر أفضل الخدمات التأمينية على السيارات التي من شأنها تعويض المشترك عن العديد من الاضرار المادية التي قد تصيب المركبة المؤمن عليها.

وأضاف النصف ان البرنامج التأميني يهدف لتعويض المشترك عن الاضرار المادية التي قد تصيب مركبته نتيجة حادث قد تتعرض له ضمن الحدود الجغرافية للكويت، وذلك في حالة الخسارة أو التلف نتيجة لحادث تصادم أو انقلاب أو حريق أو انفجار خارجي أو اشتعال ذاتي أو سطو او سرقة لا دخل للمشترك في حدوثها، وفي حالة الهلاك أو التلف الناتج عن خطأ الغير أو فعله المتعمد، كما أن نسبة التعويض عن الهلاك الكلي 85% من قيمة السيارة المؤمنة.

ويتضمن البرنامج التأميني إضافة الملاحق التي من شانها منح المشترك أفضل تغطية تأمينية، والمتمثلة بملحق السيارة البديلة وملحق إلغاء حق الرجوع وملحق المساعدة على الطريق.

ولمنح العميل أعلى مستويات الراحة، توفر «بيتك تكافل» خدمة ارسال المندوب لمكان تواجد العميل لمعاينة السيارة وتسليمه الوثيقة لتوفير الراحة الكاملة للعميل، حيث يمكن التواصل مع الشركة عبر خدمة الاتصال على الرقم 1803030. كما بإمكان العميل الحصول على تأمين السيارات الشامل من خلال تطبيق بيتك تكافل بخطوات بسيطة وسهلة أو من خلال الموقع الالكتروني.

وتحرص «بيتك تكافل» على مواصلة سياسة التطوير والارتقاء بمستوى الخدمة، والاهتمام بالعميل والتركيز على خدمة ما بعد البيع للتأكد من رضا العملاء وفق اعلى المعايير.

