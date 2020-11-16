عمومية «الخليج المتحد» أقرت زيادة رأسمال

مال وأعمال

عقدت شركة الخليج المتحد «الشركة القابضة» اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، وأقر مساهمو الشركة جميع بنود جدول الأعمال.

وترأس محمد هارون، عضو مجلس الإدارة المستقل، اجتماع الجمعية العمومية غير العادية والذي عقد بنسبة 88,5 في المئة من مساهمي الشركة («المساهمين»).

وقام المساهمون بالموافقة بالإجماع على التالي:

1- طرح عرض استباقي للمساهمين الحاليين للشركة للحصول على أسهم عادية جديدة بقيمة 0.50 دولار لكل سهم من رأسمال الشركة «حقوق الأولوية» بعد الحصول على جميع الموافقات الرقابية اللازمة وتفويض مجلس إدارة الشركة لاتخاذ كل الإجراءات الازمة المتعلقة بإصدار حقوق الأولوية بما في ذلك على سبيل المثال وليس للحصر، تحديد مبلغ الزيادة النهائية في رأس المال وعدد الأسهم الجديدة التي سيتم إصدارها وفقًا لإصدار حقوق الأولوية، وسعر الاكتتاب لكل سهم جديد، ونسبة الأسهم الجديدة التي سيتم طرحها وفقاً لعدد الأسهم العادية المملوكة وفترة الاكتتاب.

2- اقتراح مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس المال الصادر والمدفوع للشركة بمبلغ 15,000,000 دولار كحد أقصى من خلال إصدار ما يصل إلى 30,000,000 سهم عادي جديد في رأس مال الشركة بقيمة أسمية قدرها 0.50 دولار للسهم «الأسهم الجديدة» والتي يتم إصدارها لغرض طرح حقوق الأولوية وفقًا للمادة 125 من القانون رقم 21 لسنة 2001 من قانون الشركات التجارية (بصيغته المعدلة) «قانون الشركات التجارية». وحيث تتم زيادة رأس المال الصادر والمدفوع للشركة من 206,487,325.50 دولاراً موزع على 412,974,651 سهماً بقيمة أسمية قدرها 0.50 دولار للسهم الواحد إلى حد يصل الى 221,487,325.50 دولاراً موزع على 442,974,651 سهماً بقيمة أسمية قدرها 0.50 دولار لكل سهم، وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات الرقابية اللازمة وعلى أن يتم تقديم الأسهم الجديدة للمساهمين الحاليين في الشركة كما في تاريخ التسجيل الذي سيحدده مجلس الإدارة، وفقًا للمادتين 128 و 129 من قانون الشركات التجارية ومجلد التوجيهات السادس الصادر عن مصرف البحرين المركزي.

3- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدل والمعاد صياغته للشركة، بما يعكس القرارين رقم (1) ورقم (2) أعلاه، وذلك وفقاً لقانون الشركات التجارية ومجلد التوجيهات السادس الصادر عن مصرف البحرين المركزي، بعد الحصول على جميع الموافقات الرقابية اللازمة.

4- تفويض رئيس مجلس الإدارة - مسعود محمود جوهر حيات، أو الرئيس التنفيذي - حسين لالاني، أو مقرر مجلس الإدارة - محمد رضي القميش، أو أي شخص مخول بذلك من قبل هؤلاء الأشخاص، بشكل فردي أو مشترك، لتنفيذ كل ما هو مطلوب من الإجراءات الشكلية نيابة عن مساهمي الشركة لتنفيذ القرارات المذكورة أعلاه مع جميع الجهات المعنية والتوقيع على جميع المستندات المطلوبة، بما في ذلك تعديل عقد التأسيس المعدل والمعاد تعديله والنظام الأساسي للشركة أمام كاتب العدل في مملكة البحرين.

وبالنيابة عن مجلس الادارة، أعرب محمد هارون عن خالص التقدير والامتنان لحكومة مملكة البحرين لدعمها المتواصل كما أعرب عن خالص الشكر والامتنان للجهات التنظيمية والرقابية في الدول المختلفة التي تمارس فيها شركة الخليج المتحد القابضة أعمالها وأنشطتها لتوجيهاتها السديدة وتعاونها البناء.

