السعودية: التضخم ارتفع لـ 5.8 % في أكتوبر

مال وأعمال

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بالسعودية 5.8% في أكتوبر الماضي مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، في زيادة طفيفة عن معدل سبتمبر البالغ 5.7%، بحسب الهيئة العامة للإحصاء. وقالت الهيئة العامة للإحصاء «مع الأخذ بالاعتبار تأثير زيادة ضريبة القيمة المضافة من خمسة في المئة إلى 15 بالمئة التي تم تطبيقها منذ بداية شهر يوليو 2020... وارتفعت اسعار الأغذية والمشروبات حيث ارتفعت بنسبة 13 بالمئة وكذلك أسعار النقل التي ارتفعت بنسبة سبعة بالمئة». ساهمت زيادة ضريبة القيمة المضافة في رفع الإيرادات غير النفطية خلال الربع الثالث من السنة.