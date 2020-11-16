740 ألف دينار خسائر «الأرجان»

مال وأعمال

اعلنت شركة الأرجان العالمية العقارية عن تحقيق خلال الربع الثالث من عام 2020، نحو 740.27 ألف دينار (2.43 مليون دولار)، مقابل 57.46 ألف دينار (188.38 ألف دولار) أرباح ذات الفترة من 2019. ومنيت الشركة بخسائر في التسعة أشهر الأولى من 2020 بقيمة 6.50 ملايين دينار، مقارنة بـربح بلغ 124.04 ألف دينار في الفترة المناظرة من العام الماضي. وعزت الأرجان تحولها للخسائر بسبب انخفاض صافي الربح بشكل رئيسي لتداعيات تفشي فيروس كورونا، الذي أثر سلباً على مجموعة من العوامل ما أدى لانخفاض في صافي إيرادات المشاريع، وإيرادات الإيجارات، وإيرادات المنتجعات. كما تحولت للخسائر بسبب إطفاء عقارات محتفظ بها لغرض المتاجرة لصافي قيمتها البيعية المتوقع تحقيقها، والزيادة في خسائر من حصة من نتائج أعمال شركات زميلة، وخسائر غير محققة من التغير في القيمة العادلة لعقارات استثمارات، مع وجود صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.