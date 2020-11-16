نتائج الربع الثالث.. تعصف بالبورصة

مال وأعمال

شهدت البورصة تراجعا كبيراً في اداء مؤشراتها على واقع عمليات جني ارباح واسعة على الأسهم القيادية وفي مقدمتها اسهم البنوك والاتصالات لتنخفض غالبية اسهم السوق الأول، وحققت القيمة السوقية خسائر بقيمة 487 مليون دينار وبنحو 1.5 في المئة لتتراجع من 32.025 مليار دينار في نهاية جلسة الخميس الى 31.538 مليار دينار، ليكسر بذلك حاجز الـ32 مليار دينار بعد ان تعدته خلال جلسة الاثنين من الأسبوع الماضي.

وتقلصت السيولة في الجلسة بنسبة 38.7 في المئة لتبلغ 41.8 مليون دينار مقابل 68.3 مليون دينار في الجلسة السابقة، وذلك بالتداول على 188.7 مليون سهم لعدد 123 شركة عبر 9.2 آلاف صفقة، لتنخفض بذلك احجام التداول بنسبة 2.1 في المئة.

وقال المحلل المالي ميثم الشخص في تصريح خاص لـ«النهار» ان عمليات البيع التي شهدتها جلسة الامس كانت مستهدفة لخمسة اسباب هي:

1 - المخاوف من اللقاح الخاص من «كورونا» وخاصة عمليات النقل اللوجيستي له ما اثر بالسلب على الاسواق العالمية وانعكست على بورصة الكويت، بالاضافة الى المخاوف من حدوث المزيد من التراجعات مستقبلا في حالة حدوث اي اشكالية في بدأ طرح اللقاح وهو ما اثر بالسلب على نفسيات المستثمر الاجنبي اكثر من المحلي.

2 - تراجع اسعار النفط مع مخاوف استمرار الاغلاق الاقتصادي.

3 - قيام عدد من المستثمرين ببيع اسهمهم قبل الترقية والاستفادة من عمليات جني الارباح المسبق وخاصة على الاسهم التي كانت مرشحة لدخول المؤشر موغان ستانلي» ولم تدخل بالاضافة الى الاسهم التي دخلت الى مؤشر الاسواق الناشئة وبالتالي عمليات البيع على هذه الاسهم ضغطت على السوق.

4 - اشكالية عدم معالجة العجوزات في ميزانية الدولة مع استمرار تراجع النفط وتأثيره على الاستثمارات الكويتية طويلة الامد.

5 - غياب المعالجة الحقيقية لاثار جائحة «كورونا» مع عدم تفعيل اي برامج تحفيزية الا بشكل خجول للغاية ما انعكس بالسلب على الاقتصاد الوطني. ومن جانبه قال الخبير المالي ومدير عام معهد الدراسات الاقتصادية والمالية فهد الصقر في تصريح لـ«النهار» ان تراجع الاسعار في البورصة كان متوقعا مع سلبية غالبية نتائج الشركات على اثر تداعيات «كورونا» التي اثرت كثيرا على اداء القطاعات الرئيسية في البورصة وفي مقدمتها البنوك. واضاف ان اسعار غالبية الاسهم شهدت تضخما في قيمتها في الاونة الاخيرة وبالتالي كان لابد من حدوث تصحيح حقيقي قبل دخول البورصة مع الترقية خلال اسبوعين لافتا الى قبل نتائج البيانات المالية كانت قيم الاسهم مرتفعة بالمقارنة بواقع السوق والاقتصاد، خاصة ان بعض اغلاقات الاسهم لم تكن بالقيمة العادلة.

واشار الصقر ان جلسة الامس كانت اخر يوم في الافصاحات للربع الثالث وجاءت في اغلبها سلبية ما كان لها اثر نفسي على المتداولين خاصة انه لم يبق سوى شهر ونصف الشهر على نهاية العام.

