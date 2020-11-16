«Ooredoo»: طلبات الحجز المسبق لـ iPhone 12 حققت رقماً قياسياً

مال وأعمال

كشفت شركة Ooredoo للاتصالات، اول شركة اتصالات تقدم الخدمات الرقمية المبتكرة في الكويت، عن تحقيقها رقما قياسيا جديدا لتحصد اعلى معدل للحجوزات المسبقة لأحدث مجموعة من هواتف iPhone12 بعد يومين فقط من الاعلان عن بدء الحجز المسبق للهواتف عبر الموقع الالكتروني للشركة والتي انطلقت يوم الجمعة الماضي وستغلق نهاية يوم الخميس 19 نوفمبر.

ومن هذا الصدد، عبر مدير التسويق لدى شركة Ooredoo الكويت، يوسف الشلال عن هذا الانجاز قائلاً: «منذ الساعات الأولى التي اعلنا فيها عن بدء الحجوزات المسبقة لمجموعة هواتف iPhone12 يوم الجمعة الماضي شهدنا اقبالا غير مسبوق من قبل العملاء على حجزها مسبقًا».

وأضاف الشلال: «نحن سباقون في منح كل عميل تجربة رقمية فريدة لا مثيل لها في كل عملية شراء يقوم بها، وطرح احدث المنتجات والأجهزة الالكترونية التي تهدف لتلبية متطلبات العميل العصري المتنامية والمتغيرة. نلتزم في شركة Ooredoo بالارتقاء واثراء حياة الأفراد الرقمية». وتعد المنتجات الجديدة احدث اضافة الى سلسلة هواتف iPhone الذكية، وتتميز بتصاميمها الرائعة والحديثة، وأحدث انظمة الكاميرا، وشاشات Super Retina XDR والتي تمتد الى الحواف للاستمتاع بتجربة مشاهدة اكثر حيوية. وعلاوةً على ذلك، تم تزويد الأغطية الأمامية للهواتف الجديدة كليا بطبقة Ceramic Shield، لتحقق قفزة في المتانة ضمن هواتف iPhone على الاطلاق، بالاضافة الى شريحة A14 Bionic التي صممتها Apple، وتعد اسرع شريحة في اي هاتف ذكي. ومازالت الأبواب مفتوحة للحجز المسبق لأجهزة iPhone12 mini وiPhone12 وiPhone12 Pro وiPhone12 Pro max الجديدة كليًا علماً بأنه سيتم توفر الأجهزة يوم الجمعة الموافق 20 نوفمبر 2020 في افرع مختارة وعلى المتجر الالكتروني للشركة www.ooredoo.com.kw.

