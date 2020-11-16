«برقان»: 32.6 مليون دينار صافي أرباح 9 أشهر

مال وأعمال

أعلن بنك برقان عن نتائجه المالية للربع الثالث لعام 2020، محققا ربحاً صافياً بقيمة 32.6 مليون دينار في تسعة الاشهر الأولى من العام 2020 مقارنة بربح 67.5 مليون دينار لتسعة الاشهر الأولى من العام الماضي وسجل 17 مليون دينار مخصصات احترازية حتى نهاية سبتمبر 2020. اما للربع الثالث 2020، بلغ صافي الربح 9.8 ملايين دينار مقارنة بصافي ربح للربع الثاني من عام 2020 بلغ 5.5 ملايين دينار.

في الربع الثالث من عام 2020، ارتفعت ايرادات بنك برقان الى 57.0 مليون دينار مقارنة بـ 47.2 مليون دينار في الربع الثاني من عام 2020.

وصرح ماجد العجيل، رئيس مجلس ادارة مجموعة بنك برقان معلقاً على نتائج الربع الثالث من عام 2020، «نحن سعداء بنتائج الربع الثالث من عام 2020 التي تؤكد متانة بنك برقان حتى في هذه الأوقات الصعبة وتعكس ايضًا التأثير الايجابي للاجراءات المختلفة التي اتخذها البنك».

وأضاف العجيل، «أما بالنسبة للتسعة اشهر الأولى، فان اداءنا القوي على الرغم من العام المليء بالتحديات مع الوباء العالمي هو دليل على صلابة نموذج عملنا وممارساتنا الحصيفة لادارة المخاطر في بنك برقان».

واختتم العجيل، «نيابة عن مجلس الادارة، اشكر عملائنا ومساهمينا على ثقتهم في قدراتنا وأتقدم بالشكر لبنك الكويت المركزي على دعمهم وتوجيههم المتواصل. كما اود ان اشكر فريق الادارة التنفيذية وموظفينا على التزامهم المستمر لنمو البنك».

ومن طرفه صرح مسعود محمود جوهر حيات، نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك برقان قائلا: «تعكس نتائج بنك برقان للربع الثالث من عام 2020، ولا سيما النمو في صافي الدخل، انتعاشًا قويًا في ربحية للبنك الى جانب تخفيض المصروفات».

وقال حيات: «منذ بداية هذه الأزمة، وضع بنك برقان الأولوية لسلامة عملائه وموظفيه مع ضمان عدم انقطاع خدمة العملاء واستمرارية الأعمال بشكل رئيسي من خلال مشروع التحول الرقمي الذي نما بوتيرة كبيرة هذا العام بسبب الوضع الحالي ونحن نجني ثمار هذا الاستثمار طويل الأجل الذي بدأ العام الماضي».

تشمل البيانات المالية الموحدة نتائج عمليات المجموعة في الكويت وحصتها من نتائج الشركات التابعة لها وهي بنك برقان - تركيا، بنك الخليج الجزائر، مصرف بغداد، وبنك تونس الدولي. ويمتلك بنك برقان واحدة من اكبر شبكات الفروع الاقليمية مع 162 فرعاً في الكويت وتركيا والجزائر والعراق وتونس ولبنان ومكتب تمثيلي في الامارات العربية المتحدة.

