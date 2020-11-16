نمو إجمالي الموجودات إلى 4.31 مليارات دينار بنهاية الربع الثالث «الأهلي المتحد»: 23.1 مليون دينار صافي أرباح 9 أشهر

مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد. عن نتائج أعماله خلال الربع الثالث من عام 2020، مؤكداً أنه يواصل قيامه بجميع التدابير اللازمة واحتساب المخصصات الكافية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد بصفة عامة وعلى القطاع المصرفي على وجه الخصوص. حيث بلغت أرباح البنك 23.1 مليون دينار عن التسعة أشهر الأولى من عام 2020 بما يقل عن أرباح نفس الفترة من العام الماضي والتى بلغت 45.2 مليون دينار وبنسبة انخفاض تبلغ 48.9%. ومازال البنك مستمرا فى التوسع في أنشطة التمويل وتقديم الدعم الكامل لقطاعات الأعمال وللعملاء المتضررين مع تطبيق معدلات الخصم المنخفضة المعدلة التي جاءت ضمن حزمة من الحوافز الحكومية لدعم الأعمال لتصب في مصلحة العملاء وتساعد في تجاوز الأزمة حيث نما اجمالي الموجودات الى ما قيمته 4.31 مليارات دينار بنهاية الربع الثالث من عام 2020 مرتفعاً بنسبة 4.6% عن اجمالي موجودات نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 4.12 مليارات دينار (4.35 مليارات دينار

مصدات قوية

وأفاد رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المتحد الدكتور أنور المضف: على الرغم من وجود حالة من التفاؤل تتزايد مع عودة الحياة والأنشطة الاقتصادية الى طبيعتها تدريجيا، فقد قام البنك بقيد مخصصات احترازية بهدف الحفاظ على مستويات جيدة لجودة أصول البنك، وتشكيل مصدات قوية لزيادة القدرة على مواجهة أي تداعيات مستقبلية قد تنجم جائحة كوفيد 19، وقد ظهر الانخفاض في معدلات الأرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، نتيجة الزيادة فى حجم المخصصات والتى تعكس السياسة المتحفظة للبنك وكفاءة خططه الحصيفة في ادارة المخاطر وذلك بما يتفق مع توجهات بنك الكويت المركزي في هذا الصدد.

نحن مستمرون فى مواجهة التحديات الصحية والاقتصادية الناتجة عن انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد والتي مازالت تؤثر سلبا على معدلات النمو بالأسواق وتضعف قوى العرض والطلب والتدفقات المالية وأسواق المال والأعمال وأسعار النفط العالمية. ومن جانبنا مازلنا نواصل جهودنا لتحقيق الموائمة بين الالتزام بالاشتراطات الصحية ودفع عجلة التنمية من جهة وتحمل دورنا في تخفيف الأعباء عن كاهل العملاء وخدمتهم وتحقيق النمو من جهة أخرى.

وأضاف: على الرغم من هذه الظروف الاستثنائية التي مازلت تفرض نفسها على مناخ الأعمال، فقد استطاع البنك الأهلي المتحد أن يحافظ على أدائه الثابت بشكل عام خلال الربع الثالث من هذا العام محققاً نتائج لا بأس بها.

وأشاد الدكتور المضف بالاجراءات التي اتخذتها حكومة الكويت وبنك الكويت المركزي لحماية صحة المواطنين والمقيمين ومساعدة عملاء البنوك المتضررين. وأضاف: نفخر بالالتزام الكبير الذي لمسناه من جانب ادارة وموظفي البنك الأهلي المتحد لضمان تقديم خدمات مصرفية شاملة لنبقى على تواصل دائم مع عملائنا ومجتمعنا.

احترافية عالية

ومن جهتها أفادت جهاد الحميضي الرئيس التنفيذي بالوكالة للبنك الأهلي المتحد: على الرغم من هذه الظروف الاستثنائية، استطاع البنك الأهلي المتحد أن يواصل تحقيق النجاح وهو ما يتضح من خلال نيله لعدة جوائز خلال العام الحالي ومن بينها: جائزة أفضل بنك في ادارة النقد عبر الانترنت للعام 2020 على مستوى الكويت ضمن قطاع الخدمات المصرفية للشركات للعام الرابع على التوالي، وجائزة «أفضل بنك في حماية أمن المعلومات وادارة عمليات الاحتيال فى الكويت لعام 2020»، وجائزة «أفضل بنك للمسؤولية المجتمعية في الكويت للعام 2020» وذلك من قبل مجلة «انترناشيونال فاينانس» المجلة المالية العالمية المتخصصة.

وأكدت الحميضي: مازال هدفنا الأول هو الحفاظ سلامة عملائنا وموظفينا، مع تلبية احتياجات عملائنا ومن هذا المنطلق مازلنا نواصل تنفيذ خطتنا لتمكين مواردنا البشرية من العمل عن بُعد لضمان سلامتهم واستمرار الأعمال والخدمات بالكفاءة اللازمة واعتمدنا على منصاتنا الرقمية المتميزة والتي أثبتت جاهزيتها وكفاءتها في تقديم خدمات آمنة وملائمة أتاحت للعملاء مواصلة انجاز معاملاتهم المصرفية، وذلك حرصاً على سلامتهم وسلامة عائلاتهم والمجتمع الكويتي.

وقالت: «على الرغم من استمرار التداعيات السلبية الناتجة عن جائحة «كوفيد-19» على الاقتصاد العالمي والمحلي وما سببته من تباطؤ في النمو وصعوبات لدى العديد من القطاعات، الا أننا أثبتنا نجاحنا فى التعامل مع تبعات هذه الأزمة باحترافية عالية».

شكر وتقدير

أعرب الدكتور المضف عن جزيل الشكر والتقدير لمساهمي البنك وعملائه على ما قدموه من دعم ومساندة للبنك في ظل هذه الظروف الاستثنائية، كما تقدم بالشكر لبنك الكويت المركزي وجميع الجهات الرقابية والصحية والأمنية، مثمنا جهود الادارة التنفيذية، وكل العاملين بالبنك التي ساعدت البنك في ادارة تلك الأزمة والتعامل مع تبعاتها، كما أشاد بالجهود الاستثنائية التي يبذلها العاملون في الصفوف الأمامية بالفروع لتلبية احتياجات العملاء الملحة خلال مراحل الأزمة المختلفة.

أفضل الإجراءات الوقائية

أضافت الحميضي: نحن مستمرون فى تقديم خدماتنا المصرفية على مدار الساعة، ونحرص كل الحرص على استقبال عملائنا من خلال فروع البنك مع تطبيق أفضل الاجراءات الصحية والوقائية السليمة لكل من عملاء البنك وموظفيه ومع العودة التدريجية للأنشطة الاقتصادية، بدأنا نشهد تحسناً في حجم الأعمال.

