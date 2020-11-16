«التجارة» تتعاون مع «وسطاء العقار»

مال وأعمال

وقعت وزارة التجارة والصناعة والاتحاد الكويتي لوسطاء العقار مذكرة تفاهم حول التعاون وتطبيق لقانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، وقرار وزير المالية رقم (37) لسنة 2013 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون والقرارات ذات الصلة.

وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحافي، ان الغرض من المذكرة ارساء اطار التعاون والتنسيق بين الجانبين فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.

أضافت أن المذكرة تضمنت ثمانية محاور رئيسية تتعلق بالتزام اتحاد الوسطاء بتدابير احترازية محددة، وتقديم دورات متعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وورش توعوية.

وذكرت أن المحاور تضمنت أيضا الية التعامل في حالة تجديد الرخصة، وبنود التعاون بين الجانبين تبادل الامكانات بينهما، وتفسير المذكرة.

وأشارت «التجارة، الى أن من التدابير الاحترازية الواجب الالتزام بها من قبل اتحاد الوسطاء العقاريين تقييم مخاطر العملاء والمعاملات، وتحديد هوية العميل والمستفيد الفعلي والشخص المعرض سياسيا والتحقق منها.

وأوضحت أن المذكرة ألزمت التاجر باخطار وحدة التحريات المالية الكويتية بالمعاملات المشبوهة بموجب المادة 12 من قانون مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم (106) لسنة (2013) والمادة (16) من لائحته التنفيذية.

