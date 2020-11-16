«برقان»: 5 فائزين بسحب حساب يومي

مال وأعمال

أعلن بنك برقان عن أسماء الفائزين في السحوبات اليومية على حساب يومي، وقد فاز كل واحد منهم بجائزة 5,000 د.ك. وكان الحظ في هذه السحوبات من نصيب: فاطمة سيد موسى الموسوي، حبيب جاري والا،الشيخ صباح الاحمد حمد الصباح وتم التبرع بالمبلغ لصالح مؤسسة مشاريع الخير، احمد عبدالله ابراهيم الفيلكاوي، وجاسم سعد المطني. بالاضافة للسحب اليومي، بنك برقان يوفر سحب ربع سنوي لحساب «يومي» للفوز بجائزة نقدية بقيمة 125,000 دينار. وللتأهل للسحوبات الربع سنوية يتعين على العملاء أن لا يقل رصيدهم عن500 د.ك لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ السحب وكما أن كل 10 د.ك تمثل فرصة واحده لدخول السحب. واذا كان رصيد الحساب 500 دينار وما فوق، سوف يكون صاحب الحساب مؤهل للدخول في كل من السحوبات اليومية والربع سنوية.